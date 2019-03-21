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Финляндия расследует информацию о передаче телефонами Nokia данных в Китай

Омбудсмен по защите данных Финляндии Рейо Аарнио проведет расследование возможного нарушения правил безопасности данных после публикации о том, что телефоны под брендом Nokia передали персональную информацию в Китай, сообщает Reuters.

О том, что данные с телефонов Nokia передавались на сервер в Китае, 21 марта написала Норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация (NRK). Она получила наводку от читателя – владельца Nokia 7 Plus, который обратил на это внимание. HMD Global (финская компания, которая занимается разработкой и продажей устройств под брендом Nokia) подтвердила изданию, что некоторые телефоны Nokia 7 Plus действительно отправили данные на сервер в Китае. Компания отметила, что выпустила обновление программного обеспечения, которое призвано исправить ошибку, и большинство клиентов его установили.

Как заявил Аарнио, он оценит, были ли какие-либо нарушения, связанные с «личной информацией, и было ли для этого юридическое основание». Nokia, которая получает лицензионные платежи от HMD, но напрямую не инвестирует в фирму, отказалась комментировать эту информацию.

HMD Global выкупила у Microsoft права на создание смартфонов и планшетов под брендом Nokia в 2016 г. Nokia 7 Plus был выпущен в I квартале 2018 г.