В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов. Кроме того, жалобы на работу приложений компании можно встретить в Twitter.
Пресс-служба «Яндекса» подтвердила «Ведомостям» сбой в работе своих сервисов. Кратковременные трудности с доступом возникали у ряда пользователей, говорится в сообщении компании: «На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме».
Какие именно сервисы затронул сбой – пресс-служба не уточнила. В Twitter пользователи жалуются на работу «Яндекс.Такси», «Яндекс.Диска», «Яндекс.Музыки» и др. По данным Downdetector, со сбоем столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Краснодара, Казани, Уфы, Челябинска, Перми.
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