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Медведева в офисе Mail.ru Group познакомили с голосовым помощником «Марусей»

Mail.ru Group представила премьеру Дмитрию Медведеву прототип собственного голосового помощника «Маруси», передает «РИА Новости».

«Маруся» сообщила ему о своих возможностях и рассказала шутку: «Подвел итоги года, себя и коллектив». Медведев ответил, что это не относится к присутствующим. Премьер также протестировал возможности умной колонки, разработанной Mail.ru Group.

«Ведомости» сообщили в ноябре, что Mail.ru Group работает над собственным голосовым помощником с рабочим названием «Маруся». В компании заявили, что планируют интегрировать помощника во все продукты, где это будет иметь смысл, и не только в продукты Mail.ru.

В мае 2017 г. «Яндекс» представил первого разработанного в России голосового помощника «Алису». Через несколько месяцев ее показали президенту России Владимиру Путину. На его вопрос «Как ты себя тут чувствуешь?» «Алиса» ответила, что рассматривает фотографии котиков в «Яндексе».