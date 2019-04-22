Технологии

Новости

Жаров призвал не сравнивать закон о суверенном рунете с опытом Китая

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать принятый в России закон о суверенном рунете с опытом властей Китая в этой области, передает «РИА Новости».

«К Китаю этот закон не имеет никакого отношения», – заявил Жаров на заседании Совфеда. Он пояснил, что китайские ведомства работают в этой сфере по принципу «белого списка», тогда как в России предполагается строить работу по принципу «черного списка» («запрещено только то, что подпадает под действие закона»).

Жаров считает, что действие закона не нарушит работу операторов связи, однако ведомство так или иначе постарается заранее протестировать оборудование и избежать вероятных сбоев.

Совет Федерации 22 апреля одобрил закон о «суверенном рунете». Документ вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Для этого компании обяжут установить на своих сетях специальные «технические средства противодействия угрозам», которые предоставит ведомство.