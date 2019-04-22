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НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала. В комментарии «Ведомостям» пресс-служба НТВ сообщила, что ведущий Леонид Парфенов, ранее делавший одноименную программу для телеканала, не имеет отношения к проекту.

В центре внимания каждого выпуска документального сериала, отмечает НТВ, – одна неделя и ключевые события, происходившие именно в эти дни в разные годы, начиная со дня выхода в эфир телекомпании 10 октября 1993 г. до наших дней. В рамках «Намедни» будут показаны материалы, снятые репортерами НТВ за все годы существования его информационной службы, в частности эксклюзивные репортажи, интервью, уникальные архивные кадры, подчеркивает телеканал.

Сериал будет выходить на сайте НТВ, в мобильном приложении и на его YouTube-канале.

Программа «Намедни» Леонида Парфенова выходила на НТВ с 1993 по 2004 г. В январе этого года Парфенов объявил о планах выпускать ее на своем YouTube-канале Parfenon. В настоящее время на канале опубликовано три выпуска.