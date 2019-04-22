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НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Ведомости
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Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала. В комментарии «Ведомостям» пресс-служба НТВ сообщила, что ведущий Леонид Парфенов, ранее делавший одноименную программу для телеканала, не имеет отношения к проекту.

В центре внимания каждого выпуска документального сериала, отмечает НТВ, – одна неделя и ключевые события, происходившие именно в эти дни в разные годы, начиная со дня выхода в эфир телекомпании 10 октября 1993 г. до наших дней. В рамках «Намедни» будут показаны материалы, снятые репортерами НТВ за все годы существования его информационной службы, в частности эксклюзивные репортажи, интервью, уникальные архивные кадры, подчеркивает телеканал.

Сериал будет выходить на сайте НТВ, в мобильном приложении и на его YouTube-канале.

Программа «Намедни» Леонида Парфенова выходила на НТВ с 1993 по 2004 г. В январе этого года Парфенов объявил о планах выпускать ее на своем YouTube-канале Parfenon. В настоящее время на канале опубликовано три выпуска.

Политика
Новости

Порошенко планирует участвовать в следующих президентских выборах

Ведомости
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Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший 21 апреля выборы шоумену Владимиру Зеленскому, не теряет надежду на возвращение к руководству страной после следующих президентских выборов в 2024 г. Об этом Порошенко заявил на встрече со сторонниками, его заявления опубликованы в Twitter. Он подчеркнул, что не собирается уходить из политики.

«Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах. Вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов», — заявил Порошенко. На улице Банковая в Киеве расположена администрация президента Украины.

Порошенко впервые после поражения на выборах появился перед публикой на митинге в Киеве в сопровождении жены Марины, сторонники встретили его криками «Спасибо». Он также поблагодарил их за поддержку и добавил, что «такого, как сейчас Украина еще не видела».

По результатам подсчета 99,8% протоколов Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко набрал 24,46%, говорится на сайте ЦИК Украины. Во втором туре, как и в первом, явка превысила 62%. ЦИК признал недействительными 2,32% бюллетеней.

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Технологии
Новости

Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора Sports.ru

Ведомости
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Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора издания, новым руководителем проекта стал Марк Тен, написал Навоша в Facebook.

Он назвал работу над проектом лучшей в своей жизни и отметил, что в Sports.ru «собралась топовая команда, способная пересочинить одно из крупнейших независимых медиа в стране». Навоша подчеркнул, что не покидает команду издания и число акционеров. Он добавил, что рассчитывает уделять «больше времени и энергии» другим проектам цифрового спортивного издательства Tribuna Digital, в которое входит Sports.ru. Среди них – зарубежные фанатские сервисы, различные сообщества и медиа, а также помогать в развитии околоспортивных стартапов.

Сайт Sports.ru является флагманским проектом цифрового спортивного издательства Tribuna Digital. Он был запущен в 1998 г. Не регистрировать портал как СМИ было принципиальной позицией Навоши. Он утверждал, что Sports.ru – это «платформа, открытая для пользователей, заинтересованных обсуждать спорт и писать о нем».

Однако из-за отсутствия свидетельства о регистрации СМИ сайт сталкивался с проблемами. Поэтому накануне чемпионата мира по футболу в июне 2018 г. сайт получил свидетельство о регистрации в качестве СМИ.

Технологии
Новости

Пользователей Netflix предупредили об угрозе кибератак

Ведомости
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ESET обнаружила угрозу кибербезопасности пользователей видеосервиса Netflix, из-за возможной атаки хакеров у них могут похитить данные кредитных карт, следует из сообщения антивирусной компании.

Уточняется, что мошенники отправляют от имени видеосервиса письмо, в котором просят подтвердить учетную запись пользователя, это якобы должно спасти аккаунт пользователя от блокировки «из-за зафиксированной подозрительной активности». В итоге пользователь попадает на фальшивую страницу, которая имитирует дизайн официального сайта видеосервиса.

Далее предлагается ввести логин и пароль. После этого пользователь оказывается на странице с формой для ввода данных банковской карты. По утверждению экспертов компании, след фальшивого сайта ведет к бесплатному хостингу в ОАЭ.

Стриминговый видеосервис Netflix был основан в 1997 г. и демонстрирует фильмы по платной подписке. С 2013 г. компания производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также телепрограммы. Число подписчиков Netflix составляет около 140 млн человек, почти половина из них проживает в США. Сервис действует в 190 странах, включая Россию.

Выбор редактора
Технологии
Новости

WSJ узнала об отсрочке выпуска гнущихся смартфонов Samsung после жалоб на поломки

Ведомости
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Samsung Electronics откладывает выпуск первых в мире гнущихся смартфонов Galaxy Fold после жалоб на их поломку. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, появление смартфона в продаже отложено на несколько недель. Samsung не стал комментировать WSJ эту информацию. Galaxy Fold должен был быть выпущен 26 апреля.

18 апреля журналисты, получившие Galaxy Fold на тестирование до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования. Корреспондент Bloomberg Марк Гурман рассказал о том, что экран у смартфона пришел в негодность. А журналист CNBC сообщил о том, что экран гаджета начал мерцать.

Samsung продемонстрировал Galaxy Fold в феврале. Когда смартфон находится в сложенном состоянии, можно пользоваться его внешним экраном (4,6 дюйма) для ответа на звонки и чтения сообщений. В разложенном виде диагональ гаджета достигает 7,3 дюйма. На нем можно открывать три приложения сразу.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

Авто
Новости

Peugeot-Citroen подала заявку на специальный инвестконтракт с Минпромторгом

Ведомости
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Группа PSA (Peugeot-Citroen) подала заявку на заключение специального инвестконтракта с Министерством промышленности и торговли России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. Основная цель заключения контракта – поддержка развития в России брендов концерна и модернизация производства. Инвестиции в проект и другие детали до подписания СПИК компания не раскрывает.

«Мы готовы инвестировать в российскую экономику благодаря развитию новых проектов и внедрению новых технологий, расширению производства и экспорта. Потенциал нашего завода в Калуге и высококачественное производство будут способствовать успешному развитию автомобильной индустрии в России», – отметил гендиректор группы PSA, регион Евразия, Яник Безар.

В феврале гендиректор подразделения концерна в России Николя Фебве сообщал, что Peugeot-Citroen планирует расширить производство в Калуге и компания намерена подать заявку на СПИК. Также в пресс-службе Peugeot-Citroen заявляли, что компания планирует начать продажи трех новых моделей Opel в IV квартале 2019 г. – Grandland X, Zafira Life и Vivaro.

Peugeot представила новое поколение 208-й модели

Бизнес
Новости

В Kraft Heinz сменился гендиректор

Ведомости
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Совет директоров одного из крупнейших производителей продуктов питания – Kraft Heinz сменил гендиректора компании. Об этом говорится в ее пресс-релизе.

Вместо Бернардо Хиза будет назначен Мигель Патрицио. Последний с 2012 по 2018 г. занимал пост глобального директора по маркетингу в бельгийской Anheuser-Busch InBev (AB InBev) – крупнейшей пивоваренной компании мира, чья продукция выпускается под брендами Budweiser, Stella Artois, Hoegaarden.

Крупнейшим акционером AB InBev через фонд 3G Capital является богатейший человек Бразилии Хорхе Пауло Леманн (35-е место в списке Forbes, состояние оценивается в $22,8 млрд). Он же владеет долей в Kraft Heinz: в 2013 г. фонд 3G Capital вместе с Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта приобрела H.J. Heinz & Company, а в 2015 г. эта компания объединилась с Kraft.

Хиз – партнер фонда 3G Capital. Возглавил Kraft Heinz сразу после слияния. До этого он был руководителем Burger King.

В феврале этого года Баффетт пожаловался на то, что Berkshire Hathaway переплатила при сделке по слиянию Heinz и Kraft. За несколько дней до этого котировки Kraft Heinz рухнули более чем на четверть. Это произошло из-за того, что она списала стоимость брендов Kraft и Oscar Mayer и других активов на $15,4 млрд, снизила дивиденды и сообщила о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США по поводу бухгалтерского учета в одном из ее подразделений. Kraft Heinz также отчиталась о квартальном убытке в размере $12,6 млрд.

Капитализация Berkshire из-за этого за сутки потеряла $4,3 млрд.

Технологии
Новости

Жаров призвал не сравнивать закон о суверенном рунете с опытом Китая

Ведомости
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать принятый в России закон о суверенном рунете с опытом властей Китая в этой области, передает «РИА Новости».

«К Китаю этот закон не имеет никакого отношения», – заявил Жаров на заседании Совфеда. Он пояснил, что китайские ведомства работают в этой сфере по принципу «белого списка», тогда как в России предполагается строить работу по принципу «черного списка» («запрещено только то, что подпадает под действие закона»).

Жаров считает, что действие закона не нарушит работу операторов связи, однако ведомство так или иначе постарается заранее протестировать оборудование и избежать вероятных сбоев.

Совет Федерации 22 апреля одобрил закон о «суверенном рунете». Документ вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Для этого компании обяжут установить на своих сетях специальные «технические средства противодействия угрозам», которые предоставит ведомство.

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Бизнес
Новости

Минфин решил не блокировать в ЕГАИС продажу алкоголя по ночам

Ведомости
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Минфин не поддержал доработку Единой государственной автоматизированной системы учета (ЕГАИС) в той части, которая позволила бы блокировать продажу алкоголя в рознице в ночное время, а также пресекать реализацию алкоголя по ценам ниже установленного минимума. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. В Минфине сочли, что доработка ЕГАИС потребует существенных расходов средств федерального бюджета.

Источник агентства ссылается на письмо Минфина в Минэкономразвития, в котором министерство напоминает, что закон не допускает продажу алкоголя с 23 часов вечера до 8 утра по местному времени. Региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя в розницу и обязаны контролировать соблюдение закона. На этом основании Минфин считает введение блокировки избыточной мерой.

ЕГАИС представляет собой систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая прослеживает путь алкоголя от производителя до магазина и затрудняет появление на прилавках контрафакта, а также повышает поступления от акцизов на алкоголь.

Бизнес
Новости

Власти США ввели полное эмбарго на иранскую нефть

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана, срок которых истекает в мае, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого Дома. Кроме того, США, Саудовская Аравия и ОАЭ договорились принять меры для поддержания предложения на рынке нефти. В сообщении отмечается, что американские власти и их союзники планируют продолжить давление на иранскую администрацию.

«Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов», – говорится в сообщении, распространенном пресс-секретарем Белого Дома Сарой Сандерс.

Американские санкции против иранской нефти начали действовать 4 ноября 2018 г.: покупать ее нельзя, за нарушение этого грозят вторичные санкции. США разрешили продолжать покупать нефть у Ирана, но не увеличивать закупки по контрактам восьми странам-импортерам: Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Турции, Италии и Греции.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, полностью прекратить покупать иранскую нефть Китай, Индия и еще шесть стран должны в начале мая. По его информации, введение санкций против Ирана уже позволило снизить ежегодные доходы этой страны от продажи нефти с $50 млрд до $10 млрд.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин и Лукашенко не обсуждают ухудшение качества нефти из России

Ведомости
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не ведут переговоров по поводу транспортировки якобы некачественной российской нефти через Белоруссию.

«Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Он порекомендовал обратиться за более подробной информацией по этой теме в Минэнерго.

Белорусский концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком снижении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В белорусской компании заявили, что нефть содержала хлорорганические соединения. Опасность таких соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности. Отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз. Белорусский концерн временно ограничил экспортные поставки российских нефтепродуктов и потребовал с российской «Транснефти» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию. Минэнерго в свою очередь заявило, что ухудшение качества нефти «носит технический характер и не связано с вопросами взаимоотношений двух стран».

Ранее одно из двух крупнейших нефтеперерабатывающих госпредприятий Белоруссии, Мозырский НПЗ, сообщил о выходе из строя «дорогостоящего оборудования». Поломка связана с качеством нефти из России, говорится в сообщении завода.

Белорусские переработчики могут понести потери из-за проводимого в России налогового маневра. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. Для Минска российский маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны. Лукашенко заявлял, что из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. может лишиться еще $10,6 млрд.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

«Метрострой» не смог взыскать 850 млн рублей с Санкт-Петербурга

Ведомости
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Компания «Метрострой» проиграла суд о взыскании с городской Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга 849,7 млн руб. неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена (фиолетовая ветка), следует из картотеки актов арбитражных судов.

Резолютивная и мотивировочная части решения Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области пока не опубликованы. Согласно материалам дела, «Метрострой» пытался взыскать с города неустойку по контракту от 18 марта 2014 г. На сайте городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры указывается, что этот контракт предусматривает строительство Фрунзенского радиуса метрополитена от станции «Международная» до станции «Южная». Его стоимость составляла около 33,9 млрд руб.

Компания «Метрострой», которая выступает подрядчиком сооружения новых объектов петербургской подземки, в начале 2019 г. имела разногласия с городскими властями из-за долгов по зарплате работникам субподрядных организаций, претензий со стороны налоговых органов и срыва сроков строительства станций метро. Сейчас на рассмотрении арбитража все еще находится несколько исков с финансовыми требованиями сторон друг к другу.

В конце декабря 2018 г. 30 строителей метро в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку. Они требовали погасить долги по зарплате. В январе Федеральная налоговая служба подала иск о признании банкротом «Метростроя». В начале февраля аппарат вице-губернатора города Эдуарда Батанова проинформировал, что городские власти отзывают уведомления о расторжении госконтрактов с «Метростроем», хотя ранее и заявляли об их разрыве. Позже в компании заявили, что требование налоговой службы было выполнено, компания частично погасила задолженность по зарплате субподрядчикам, что являлось обязательным условием сохранения этих контрактов за действующим подрядчиком.

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