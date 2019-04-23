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Принятый за вора студент требует от Apple $1 млрд за ошибку в распознавании лиц

Студент из США подал иск против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в магазинах компании, принявшей его за разыскиваемого преступника, сообщает Bloomberg.

В ноябре 2018 г. 18-летний житель Нью-Йорка Усман Бах был задержан у себя дома по обвинению в совершении серии краж в фирменных магазинах Apple. В ордере на его арест содержалась фотография подозреваемого, который, по мнению Баха, на него не похож. Также студент отметил, что одна из краж, в которых его обвинили, была совершена в Бостоне в день, когда у него было железное алиби – он был на своем выпускном, который праздновал на Манхэттене.

Бах сообщил изданию, что ранее он потерял свои ученические водительские права. В них нет фотографии, но в поданных в суд документах студент утверждает, что права могли быть найдены или украдены человеком, совершавшим кражи в магазинах Apple. Дело в том, что при совершении покупок в фирменных магазинах иногда требуется подтвердить личность покупателя. Если предполагаемый вор использовал украденные права Баха, система распознавания лиц могла по ошибке связать имя студента с лицом злоумышленника. Apple отказалась комментировать агентству предъявленные компании претензии.

Системы распознавания лиц используются многими компаниями в США для поиска подозреваемых в кражах. Также многие мегаполисы запускают аналогичные системы для поиска преступников на улицах и в общественном транспорте.