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Принятый за вора студент требует от Apple $1 млрд за ошибку в распознавании лиц

Ведомости
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Студент из США подал иск против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в магазинах компании, принявшей его за разыскиваемого преступника, сообщает Bloomberg.

В ноябре 2018 г. 18-летний житель Нью-Йорка Усман Бах был задержан у себя дома по обвинению в совершении серии краж в фирменных магазинах Apple. В ордере на его арест содержалась фотография подозреваемого, который, по мнению Баха, на него не похож. Также студент отметил, что одна из краж, в которых его обвинили, была совершена в Бостоне в день, когда у него было железное алиби – он был на своем выпускном, который праздновал на Манхэттене.

Бах сообщил изданию, что ранее он потерял свои ученические водительские права. В них нет фотографии, но в поданных в суд документах студент утверждает, что права могли быть найдены или украдены человеком, совершавшим кражи в магазинах Apple. Дело в том, что при совершении покупок в фирменных магазинах иногда требуется подтвердить личность покупателя. Если предполагаемый вор использовал украденные права Баха, система распознавания лиц могла по ошибке связать имя студента с лицом злоумышленника. Apple отказалась комментировать агентству предъявленные компании претензии.

Системы распознавания лиц используются многими компаниями в США для поиска подозреваемых в кражах. Также многие мегаполисы запускают аналогичные системы для поиска преступников на улицах и в общественном транспорте.

Бизнес
Новости

Цена на нефть Brent достигла максимума с начала года

Ведомости
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже достигла максимума с начала года. Подорожание происходит на фоне решение президента США Дональда Трампа не продлевать истекающее в мае исключение из санкций против нефтяного сектора Ирана.

На 11:45 мск цена на Brent с поставкой в июне увеличилась на 0,44% и составляла $74,37 за баррель. Ранее стоимость июньских фьючерсов Brent поднимались до $74,69 за баррель, что на 0,88% выше уровня закрытия торгов предыдущего дня. В последний раз стоимость Brent достигала такой отметки в начале ноября 2018 г. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI на 11:45 мск увеличилась на 0,67%, до $65,99 за баррель.

В ноябре 2018 г. США при возобновлении санкционного режима против Ирана разрешили восьми странам продолжать импорт нефти из Ирана в течение 180 дней, до мая 2019 г. Такое решение было принято для того, чтобы не допустить резкого роста мировых цен на нефть, а также позволить странам найти альтернативный рынок. По данным газеты The Washington Post, три из восьми стран — Греция, Италия и Тайвань — уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
Новости

Власти Шри-Ланки назвали взрывы в церквях местью за теракт в Новой Зеландии

Ведомости
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Власти Шри-Ланки связали произошедшие в пасхальное воскресенье взрывы в католических церквях и отелях страны с терактом в Новой Зеландии, сообщает Reuters. Министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что за теракты на острове ответственны две местные исламистские организации. Он также предложил запретить в стране «террористическую организацию» National Thowfeek Jamaath, которую считают причастной к взрывам.

Жертвами взрывов в католических церквях и отелях на Шри-Ланке стали не менее 321 человека, около 500 человек пострадали. Эпицентром взрывов стал крупнейший город страны Коломбо и его окрестности. 

В середине марта в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба. В ней погибли 50 человек, еще около 50 пострадали. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Полиция позже арестовала 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, ему предъявлены обвинения в убийстве.

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Политика
Новости

Отменившие национализацию Приватбанка судьи заявили о давлении со стороны Порошенко

Ведомости
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Отменившие национализацию Приватбанка судьи заявили о вмешательстве властей в их деятельность, в том числе со стороны президента Украины Петра Порошенко, следует из заявления на сайте Окружного административного суда Киева.

Уточняется, что они обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к руководству генпрокуратуры Украины с заявлениями о совершении уголовного преступления. «Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и главы НБУ», — говорится в сообщении.

18 апреля 2019 г. Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной. Нацбанк Украины пообещал обжаловать это решение, а Порошенко его поддержал. По мнению судей, таким образом Порошенко создал угрозу для судебной системы Украины.

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал кредитную организацию неплатежеспособной. В начале апреля бывший крупнейший акционер банка Игорь Коломойский говорил, что не собирается добиваться возвращения себе актива, он хочет только вернуть $2 млрд капитала. Бизнесмен тогда отметил, что после выборов нового главы государства сможет рассчитывать на «справедливый суд и честную правовую оценку» по данному делу.

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Бизнес
Новости

НЛМК увеличит дивиденды почти на 30%

Ведомости
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Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды за I квартал 2019 г. в размере 7,34 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров НЛМК назначено на 7 июня 2019 г., дата закрытия реестра – 13 мая. Акционерам рекомендовано установить 19 июня датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за I квартал.

Дивиденды НЛМК за I квартал 2018 г. составили 5,73 руб. на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть увеличены на 28%. Общая сумма рекомендованных дивидендов может составить около 43,99 млрд руб.

Группа НЛМК – ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК миллиардеру Владимиру Лисину принадлежит около 84% его акций. НЛМК в 2018 г. увеличил выпуск стали на 2% до 17,493 млн т.

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Бизнес
Новости

Белоруссия прекратила экспорт бензина из-за некачественной нефти из России

Ведомости
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Белоруссия временно прекратила поставки светлых нефтепродуктов – бензинов и дизельного топлива – на Украину, в Польшу и страны Балтии. Гендиректор Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб объяснил приостановку экспорта поставками на белорусские нефтеперерабатывающие заводы некачественной нефти из России, передает информагентство «БелТА».

«На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», – отметил Гриб.

Белорусская компания «Белнефтехим» 19 апреля сообщила о резком снижении качества нефти, которую Россия экспортирует по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В «Белнефтехиме» отметили, что в нефти были обнаружены хлорорганические соединения, обладающие высокой коррозионной агрессивностью. Отдельно взятые пробы выявили превышение нормы этих веществ в 100 раз. Компания временно ограничила поставки российских нефтепродуктов и потребовала от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию. Минэнерго России пояснило, что ухудшение качества «носит технический характер», оно не связано с вопросами взаимоотношений Москвы и Минска.

Ранее один из двух крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих заводов – Мозырский НПЗ объявил о выходе из строя «дорогостоящего оборудования». Причиной поломки стало низкое качество поставляемой из России нефти, утверждало предприятие.

По территории Белоруссии проходят северная и южная ветки нефтепровода «Дружба». По ним экспортируется нефть не только на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода, но и транзитом в Европу через Польшу и Украину.

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Недвижимость
Новости

Владелец «Афимолла» продает часть БЦ «Аквамарин» для погашения долгов

Ведомости
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Компания бизнесмена Льва Леваева AFI Development продает одному из российских банков за 4,45 млрд руб. офисное здание, входящее в состав московского бизнес-центра «Аквамарин III», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании.

«Аквамарин III» расположен рядом с Павелецким вокзалом на Озерковской набережной и состоит из четырех зданий, его общая площадь – 78 000 кв. м, из них около 50 000 кв. м – арендуемая. AFI Development несколько лет искала покупателей и арендаторов на этот объект.

Часть вырученных средств девелопер направит на погашение долга перед ВТБ. Предполагается, что компания заплатит по итогам сделки налог на прибыль в размере около 350 млн руб., чистая прибыль составит около $8 млн. О продаже первых двух зданий в бизнес-центре «Аквармарин III» за 7,89 млрд руб. (около $135 млн) AFI Development объявила в конце 2017 г. Источники «Ведомостей» утверждали, что покупателем тогда выступил Газпромбанк.

ВТБ – крупнейший кредитор AFI, долг перед банком уже неоднократно реструктурировался. В сентябре 2016 г. после затяжных переговоров AFI Development договорилась с ВТБ о реструктуризации более $600 млн по кредитам ООО «Краун инвестментс» («Аквамарин») и Bellgate Constructions («Афимолл»). Срок выплаты основного долга по кредиту «Краун инвестментс» был перенесен на январь 2018 г., по кредиту Bellgate Constructions – на апрель.

В январе 2018 г. AFI Development объявила о новой реструктуризации кредита. По условиям соглашения Bellgate Constructions Limited (владеет торговым центром «Афимолл сити») подписала новый кредитный договор для рефинансирования долга перед ВТБ и погашения задолженности перед материнской компанией. Средства по новому кредитному соглашению должны были перечисляться пятью траншами, в евро и рублях. Ставка по кредиту составит около 5,6% годовых, его срок – пять лет. После того как Bellgate выберет все транши, ее задолженность составит 9,6 млрд руб. и $360 млн, номинированных в евро, сообщал девелопер.

Выбор редактора
Технологии
Новости

СМИ узнали о запуске «Яндексом» кэшбэка по своим сервисам

Ведомости
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«Яндекс» совместно с Альфа-банком и Тинькофф-банком планирует выпуск кобрендовых карт, которые позволят пользователям получать кэшбэк на сервисы компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к компании источник и знакомого с реализацией проекта собеседника. Презентация проекта запланирована на сегодня. В разосланных «Яндексом» приглашениях отмечается, что компания представит «кое-что полезное для кошельков россиян». Предполагаемые участники проекта ситуацию не комментируют.

По словам источников, владельцы карт будут получать кэшбэк в размере 1–10%. Максимальный кэшбэк предполагается начислять на один из сервисов, который будет меняться каждые три месяца. На 5% могут рассчитывать пользователи остальных сервисов «Яндекса», включая «Такси», «Еду» и маркетплейс «Беру». Возврат денег на карту будет происходить ежемесячно. Выпуск и обслуживание карт должны быть бесплатными в первый год, затем – по 500 руб. в месяц.

Кэшбэк стимулирует клиентов увеличивать объем операций по картам, считает исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский стандарт» Ростислав Яныкин. В новом проекте «Яндекс» получает продвижение своих предложений банками. В свою очередь, компания дает им видимость доступа к аудитории и дополнительный рекламный трафик, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Политика
Новости

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Ведомости
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Первый президент Казахстана, председатель партии «Нур отан» Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть от правящей партии кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы, которые состоятся 9 июня, передает «Интерфакс».

«Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру. Это будет безошибочным решением», – заявил Назарбаев на внеочередном съезде партии.

Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства в марте 2019 г. после 30 лет у власти. После этого бывший председатель сената (верхней палаты парламента) Казахстана 65-летний Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий Назарбаева, истекающий в апреле 2020 г. Однако Токаев решил назначить досрочные выборы президента страны на 9 июня, чтобы «снять любую неопределенность». Кто составит конкуренцию Токаеву, пока не известно. Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана, занимающая пост спикера сената парламента, уже заявила, что не планирует выдвигаться кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Назарбаев остается во главе Совета безопасности республики, он возглавляет партию «Нур отан» и является членом Конституционного совета страны. Также сообщалось, что ему могут предложить пост почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Политика
Новости

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Ведомости
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Счетная палата за 2018 г. выявила более 9200 нарушений, совершенных российскими госорганами при использовании бюджетных средств. Общая сумма обнаруженных в ходе проверок нарушений составляет 772,7 млрд руб., следует из годового отчета ведомства.

При формировании и исполнении бюджетов российские чиновники допустили нарушения на 268,2 млрд руб., а при осуществлении госзакупок – 294,6 млрд руб., при ведении бухгалтерского учета, составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности – 95 млрд руб., в сфере управления госсобственностью и неэффективного использования ресурсов – 70,7 млрд руб. Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб.

После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб. Кроме того, благодаря деятельности Счетной палаты правоохранительные органы смогли возбудить 40 уголовных дел и провести 78 проверок. Также за год инспекторы СП возбудили 81 дело об административных правонарушениях в финансово- бюджетной сфере, к административной ответственности привлекли 31 чиновника и 10 юрлиц, выписано штрафов на 85 млн руб.

Помимо этого аудиторы выявили неэффективную работу по планированию закупки лекарств в российских регионах. Выяснилось, что ежегодно регионами списываются просроченные лекарства на сумму более 80 млн руб. «Необходимо оперативное принятие решений о перераспределении лекарственных препаратов между регионами», – заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

В отчете надзорного ведомства говорится, что аудиторы также обратили особое внимание на низкое качество стратегического планирования в энергетике и недостаток контроля за реализацией инвестпроектов в отрасли. В 2019 г. Счетная палата продолжит работу по надзору за расходованием бюджетных средств, а также подготовит доклад о неполном выполнении майских указов президента России Владимира Путина от 2012 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Число погибших от взрывов на Шри-Ланке возросло до 310

Ведомости
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Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали 310 человек, передает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару. Накануне он сообщал о 290 погибших и около 500 пострадавших. Сегодня в стране объявлен день траура.

Серия взрывов в христианских храмах, а также в роскошных отелях, где останавливаются туристы, прогремела на острове во время празднования католической Пасхи, 21 апреля. Эпицентром взрывов стал крупнейший город Коломбо и его окрестности. Еще один взрыв произошел 22 апреля при попытке полицейских разминировать грузовик возле одной из католических церквей.

После этого на острове было введено чрезвычайное положение. Полиция и спецслужбы получили дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Силовым ведомствам было поручено как можно скорее найти лиц, причастных к серии взрывов. К настоящему времени полиция арестовала 40 подозреваемых, включая водителя фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, сообщает агентство.

Международные спецслужбы предупреждали, что малоизвестная группировка National Thowfeek Jamaath планировала нападения на Шри-Ланке. О подобных сигналах сообщал и министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил, что стране потребуется помощь иностранных спецслужб для выявления возможных зарубежных связей экстремистской группировки.

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Бизнес
Новости

Сбербанк инициировал смену гендиректора Афипского НПЗ

Ведомости
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Гендиректором Афипского НПЗ, контрольный пакет в котором принадлежит Владимиру Когану, стал Сергей Кращук. Сообщение о новом руководителе опубликовано на сайте завода. Ранее Кращук возглавлял Краснодарский НПЗ, подконтрольный владельцу «Русснефти» Михаилу Гуцериеву. По данным «Коммерсанта», первым обратившего внимание на кадровую перестановку, смена гендиректора может говорить о скорой продаже Афипского НПЗ структурам Гуцериева. О подготовке такой сделки сообщалось ранее.

Основным владельцем Афипского НПЗ мощностью 6 млн т является «Нефтегазиндустрия» Владимира Когана, 100% которой заложены Сбербанку за долги. С 2017 г. завод взяла в управление группа New Stream Дмитрия Мазурова, близкая к ней трейдинговая структура получила 16% в капитале НПЗ. В конце 2018 г. управление New Stream взяли на себя топ-менеджеры, нанятые Сбербанком. Старшим вице-президентом New Stream стал Максим Андриасов, возглавивший Антипинский НПЗ и «Нефтегазиндустрию». Гендиректором Афипского НПЗ был назначен Виталий Козлов. Теперь он покинул завод в связи с переходом на другую работу, отмечают собеседники издания. В New Stream подтвердили, что оперативное управление, включая кадровые вопросы, перешло к Сбербанку.

Сбербанк является основным кредитором Афипского и Антипинского НПЗ. Получив оперативный контроль над заводами, он начал искать на них покупателей. По словам одного из собеседников издания, на Афипский НПЗ есть «целый ряд интересантов», но финальных решений пока не принято. Гуцериев рассматривал покупку завода несколько лет назад, но тогда сделка не была реализована.

При этом группа «Сафмар» Гуцериева, в которую входят нефтекомпании «Русснефть», «Нефтиса», а также Орский и Краснодарский НПЗ, тоже испытывает ряд финансовых сложностей, отмечает издание. Во второй половине 2018 г. его собеседники указывали на высокую валютную долговую нагрузку группы. Продажа семьей Гуцериевых 15% акций холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» обосновывалась необходимостью погашения валютных займов.

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