Технологии

Новости

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN. В заявлении семьи говорится, что она не поддерживает сам фильм или его содержание. Там же утверждается, что наследники писателя не давали разрешения на этот проект, а также не участвовали в его создании.

Фильм о жизни британского писателя «Толкин» выйдет в мировой прокат 3 мая. Его снял режиссер Доме Карукоски («Сердце льва»), в роли писателя – Николас Холт (известен по фильмам о «Людях Икс»). Производством ленты занималась компания Fox Searchlight.

Толкин – английский писатель, который написал «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец», «Сильмариллион» и др. Режиссер Питер Джексон снял шесть фильмов по мотивам его произведений.