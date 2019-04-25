Технологии

Новости

Гендиректор «Телеканала 360» стал топ-менеджером госоператора отходов

Вячеслав Духин покинул пост гендиректора «Телеканала 360» в связи с переходом на другую работу, рассказал он ТАСС. Он был назначен заместителем гендиректора по вопросам информационной политики «Российского экологического оператора», говорится в пресс-релизе госкомпании.

Исполняющим обязанности гендиректора «Телеканала 360» назначен Алексей Каклюгин. Ранее он занимал пост главного редактора канала.

«Телеканал 360» принадлежит правительству Московской области. Духин возглавлял его с 2013 г.

Компания «Российский экологический оператор» была создана в январе по распоряжению президента Владимира Путина. В ее задачи входит стимулирование переработки отходов, а также создание единой системы учета отходов. 25 апреля прошло первое заседание наблюдательного совета компании.

Создать госкорпорацию, которая будет заниматься вопросами переработки отходов, в октябре 2018 г. предложили Совет по правам человека при президенте, Общественная палата и Общероссийский народный фронт. Общественники заявили, что безответственное обращение с отходами привело к многочисленным протестам населения, в том числе в Московской области. Самыми проблемными объектами они назвали подмосковные полигоны «Воловичи», «Алексинский карьер» и «Ядрово».