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Прокуратура Нью-Йорка обвинила Facebook в незаконном хранении данных миллионов человек

Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Facebook, сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Нью-Йорке Летицию Джеймс. Соцсеть подозревается в незаконном хранении контактов и данных из электронной почты 1,5 млн пользователей. Общее число людей, которые могли пострадать от незаконных действий Facebook Джеймс оценила в сотни миллионов человек.

На прошлой неделе Facebook признал, что с мая 2016 г. мог непреднамеренно получать данные о контактах пользователей в электронной почте без их ведома и хранить эти сведения. В компании уверяют, что не делились полученной информацией с третьими лицами и сейчас удаляют со своих серверов все данные, пишет Reuters.

По мнению прокуратуры Нью-Йорка, действия Facebook — демонстрация того, что компания не принимает всерьез свою роль в процессе защиты персональных данных. «Пора призвать Facebook к ответу за то, как соцсеть относится к личному информации пользователей», — заключила Джеймс. Представитель Facebook заявил о том, что соцсеть сотрудничает со следствием.

В марте СМИ сообщили о расследовании, которое ведут прокуроры Нью-Йорка в отношении соцсети. Facebook обвинили в том, что соцсеть заключила соглашения с крупными технологическими компаниями, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony, которые давали им возможность видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, иногда без согласия пользователей, написала газета FT.

Ранее процесс в отношении соцсети вела Федеральная торговая комиссия США, которая вскрыла факт передачи личной информации 87 млн пользователей британской компании Cambridge Analytica для анализа политических предпочтений избирателей. Facebook согласилась выплатить государству $3 млрд в урегулировании спора. Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США и убеждать законодателей в том, что соцсеть будет бережно обращаться с личными данными граждан.