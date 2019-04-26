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Минпромторг оценил создание российского оборудования для 5G в 28 млрд рублей

Создание российского оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT может обойтись государству в 28 млрд руб.: 16 млрд предполагается выделить из федерального бюджета и 12 млрд – из внебюджетных источников. Такие параметры содержатся в разработанном Минпромторгом проекте целевой программы «Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в РФ на 2019–2024 гг.». Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которой подтвердили источники. В министерстве заявили, что программа «находится в проработке», и отказались обсуждать ее детали.

В качестве участников программы в проекте указаны «Ростех», Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и компании, продукция которых входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства – его ведет Минпромторг. В их числе «Полигон», «РДП.РУ» и «Элтекс». Один из близких к министерству собеседников уточнил, что все эти участники одновременно являются главными бенефициарами программы, которые займутся разработкой и производством.

На первом этапе, в 2019–2021 гг., компаниям предстоят исследовательские работы. На втором, в 2022–2024 гг., программа предполагает налаживание производства и организации ее использования на сетях российских и зарубежных сотовых операторов. Речь, в частности, идет о производстве микро- и макробазовых станций для различных диапазонов частот, коммутаторов для различных видов сетей и систем оперативно-розыскных мероприятий, а также модулей 5G и сим-карт новых стандартов (USIM/ISIM). К 2024 г. доля отечественного оборудования в сетях 5G и IoT в России должна составить до 18,7%. Программа предполагает субсидирование закупок оборудования и софта из госбюджета.

Общая прогнозируемая емкость рынка оборудования и ПО для сетей 5G и IoT в России до 2030 г. оценивается более чем в 300 млрд руб. При этом в ходе недавнего разговора с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов оценивал затраты компаний на создание сетей 5G примерно в 650 млрд руб.