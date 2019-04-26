Технологии

Новости

Чистая прибыль Amazon достигла исторического максимума

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам I квартала 2019 г. выросла более чем в два раза в годовом выражении и достигла максимума по итогам четвертого квартала подряд – $3,561 млрд, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила $7,09 против $3,27 по итогам аналогичного периода 2018 г. Выручка выросла на 17% до $59,7 млрд. По итогам II квартала Amazon ожидает роста выручки на 13–20% в годовом выражении – до $59,5–63,5 млрд. Также компания прогнозирует, что операционная прибыль будет в диапазоне от $2,6 млрд до $3,6 млрд по сравнению с $3 млрд во II квартале прошлого года.

Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Рыночная стоимость компании – около $936 млрд. Основатель компании Джефф Безос – самый богатый человек на планете. Ему принадлежит 16% акций Amazon, но скоро его доля сократится: в рамках соглашения о разводе Безос отдаст своей бывшей жене Маккензи 4% акций компании.