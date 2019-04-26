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«Росбалт» обратился к генпрокурору в связи с обысками в московском офисе

Главный редактор информационного агентства «Росбалт» Николай Ульянов направил генеральному прокурору Юрию Чайке заявление с просьбой проверить действия полиции во время обысков в московской редакции. Об этом сообщается на сайте «Росбалта».

Ульянов попросил Чайку «взять прокурорскую проверку данного заявления под личный контроль в связи с особой общественной значимостью событий».

Обыски в московской редакции «Росбалта» прошли 18 апреля. Поводом послужило уголовное дело о клевете, связанное с публикацией информации, порочащей миллиардера Алишера Усманова. Однако Ульянов рассказал, что в ходе обысков были изъяты компьютеры, на которых были материалы не об Усманове, а о криминальном авторитете Шакро Молодом (Захарий Калашов).

В заявлении главный редактор указал на «неадекватную реакцию» сотрудников МВД на публикации, посвященные расследованию дела Шакро. «В московском офисе редакции произведен обыск, изъята дорогостоящая аппаратура, сорван творческий процесс и дестабилизирована жизнедеятельность информационного агентства», – говорится в заявлении.

Ульянов также назвал неправомерным то, что журналистов «Росбалта» вызывают в суд в качестве свидетелей по уголовным делам, связанным с расследованием в отношении Калашова.