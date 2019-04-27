Меладзе призвал пересмотреть результаты финала шоу «Голос.Дети»
Один из наставников музыкального шоу «Голос.Дети» Валерий Меладзе заявил, что необходимо пересмотреть финальные результаты конкурса. «Программа "Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело – пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что "Первый канал" это сделает, и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований», – сказал Меладзе (его видеообращение опубликовано на странице в Instagram).
Ранее «Первый канал» сообщил, что проверит результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», поскольку оператор голосования отметил «некоторые аномальности».
Финал «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.
От команды Меладзе в суперфинал вышел Максим Ержан, в итоговом голосовании его поддержали 27,9% телезрителей.