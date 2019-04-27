Меладзе призвал пересмотреть результаты финала шоу «Голос.Дети»

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Коломойский заявил о готовности помогать Зеленскому советами

Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после официального объявления результатов выборов президента, на которых победил шоумен Владимир Зеленский. Об этом он сказал в программе «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Первое, что собирается сделать Коломойский после возвращения, – отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском». Никаких встреч он пока не планирует: все, кого он хотел бы видеть, по словам предпринимателя, сами прилетают к нему в Израиль. Зеленский приезжал в феврале прошлого года на день рождения, отметил Коломойский.

Бизнесмен также заявил, что готов помогать новому президенту Украины советами. По его словам, во время предвыборной гонки он давал советы Зеленскому «один или два раза» за полгода. «Я очень хотел, чтобы он выиграл», – отметил Коломойский. Он подчеркнул, что не ищет места в команде Зеленского, но готов «консультировать в чем-то его».

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и шоумен Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

Во время предвыборных дебатов на стадионе «Олимпийский» Порошенко назвал Коломойского бизнес-партнером Зеленского и спросил у своего оппонента, готов ли тот отправить предпринимателя в тюрьму за вывод средств из Приватбанка. Зеленский ответил, что все люди, которые нарушают закон, даже если в их числе будет Коломойский, сядут за решетку, если их вина будет доказана.

Дебаты Порошенко и Зеленского. Фотографии