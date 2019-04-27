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Меладзе призвал пересмотреть результаты финала шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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Один из наставников музыкального шоу «Голос.Дети» Валерий Меладзе заявил, что необходимо пересмотреть финальные результаты конкурса. «Программа "Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело – пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что "Первый канал" это сделает, и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований», – сказал Меладзе (его видеообращение опубликовано на странице в Instagram).

Ранее «Первый канал» сообщил, что проверит результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», поскольку оператор голосования отметил «некоторые аномальности».

Финал «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.

От команды Меладзе в суперфинал вышел Максим Ержан, в итоговом голосовании его поддержали 27,9% телезрителей.

Технологии
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Эрнст прокомментировал ситуацию с результатами голосования в шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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За все сезоны проекта «Голос» «Первый канал» впервые столкнулся с ситуацией, когда возникли вопросы к используемой в шоу системе голосования, заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст. Он пояснил, что в финале шестого сезона «Голос.Дети» активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — констатировал Эрнст. 

В связи с этим «Первый канал» начал проверку, в ходе которой планируется выяснить, был ли такой значительный перевес голосов следствием искренней реакции зрителей или есть иные причины, отметил гендиректор телеканала. 

«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки, на сайте телеканала опубликован протокол голосования, добавил Эрнст. «Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень», — резюмировал он, добавив, что по результатам проверки «Первый канал» вместе с компанией Talpa примет решение о необходимости менять систему голосования в шоу «Голос». 

Ранее «Первый канал» сообщил, что проверит результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», поскольку оператор голосования отметил «некоторые аномальности».

Финал «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.

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Политика
Новости

Коломойский заявил о готовности помогать Зеленскому советами

Ведомости
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после официального объявления результатов выборов президента, на которых победил шоумен Владимир Зеленский. Об этом он сказал в программе «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Первое, что собирается сделать Коломойский после возвращения, – отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском». Никаких встреч он пока не планирует: все, кого он хотел бы видеть, по словам предпринимателя, сами прилетают к нему в Израиль. Зеленский приезжал в феврале прошлого года на день рождения, отметил Коломойский.

Бизнесмен также заявил, что готов помогать новому президенту Украины советами. По его словам, во время предвыборной гонки он давал советы Зеленскому «один или два раза» за полгода. «Я очень хотел, чтобы он выиграл», – отметил Коломойский. Он подчеркнул, что не ищет места в команде Зеленского, но готов «консультировать в чем-то его».

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и шоумен Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

Во время предвыборных дебатов на стадионе «Олимпийский» Порошенко назвал Коломойского бизнес-партнером Зеленского и спросил у своего оппонента, готов ли тот отправить предпринимателя в тюрьму за вывод средств из Приватбанка. Зеленский ответил, что все люди, которые нарушают закон, даже если в их числе будет Коломойский, сядут за решетку, если их вина будет доказана.

Дебаты Порошенко и Зеленского. Фотографии

Бизнес
Новости

Путин назвал условия допуска частных нефтекомпаний к шельфу

Ведомости
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Россия обсуждает допуск частных нефтегазовых компаний к освоению шельфа, но сначала необходимо понять, насколько это нужно рынку и готовы ли сами эти компании к реализации капиталоемких проектов в Арктике, заявил президент Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей» о допуске частных нефтяных компаний к освоению арктического шельфа.

По словам Путина, вопрос не в том, чтобы добывать больше, а в спросе и предложении: надо понять, способен ли рынок принять новые добываемые объемы нефти без резкого падения цен. «Мы ведь по нефти почему согласились работать вместе с саудитами и другими нашими друзьями из ОПЕК – потому что смотрим, что нужно рынок держать, нужно проводить какую-то согласованную ценовую политику», – отметил Путин.

Кроме того, шельфовые проекты являются очень затратными, поэтому нужно считать, насколько эффективным будет вложение средств, добавил президент. «Газпром» и «Роснефть» – крупняк все-таки. Компаниям с меньшей капитализацией привлечь ресурсы будет труднее», – пояснил Путин. «Мы с ними договоримся, если мы увидим, что они готовы к реализации таких проектов», – отметил он.

При этом Путин не исключил, что частные компании могут быть в будущем привлечены к освоению шельфа – самостоятельно или с компаниями с госучастием. «Вопрос только, когда рынок будет к этому готов. И когда это будет целесообразно с экономической точки зрения», – резюмировал он. Президент подчеркнул, что вопрос именно в этом, а не в том, что государство искусственно выбрасывает частные компании с этого рынка.

Политика
Новости

Путин назвал беспределом приговор Бутиной в США

Ведомости
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Президент Владимир Путин назвал беспределом приговор в отношении россиянки Марии Бутиной, которую американский суд приговорил к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине. По словам Путина, непонятно, за что осудили Бутину и какое преступление она совершила.

Президент считает, что приговор россиянке – это тот самый случай, который называется «спасение лица» или «борьба за честь погон». «Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну, нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата», – сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сам факт задержания Бутиной и ее длительное содержание под стражей является неприемлемым. Он выразил уверенность, что россиянка не могла быть замешана в том, в чем ее обвиняют власти США.

Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения. После того как она отбудет наказание, ее депортируют в Россию.

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, она должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о Марии Бутиной

Бизнес
Новости

Медведев поручил за неделю найти виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил Минэнерго, Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в недельный срок провести проверку и найти виновных в поставках некачественной нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Результаты проверки должны быть направлены в Генеральную прокуратуру.

Кроме того, Медведев поручил профильным ведомствам подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти, чтобы не допустить повторения такой ситуации.

На прошлой неделе белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» заявила, что получила по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему и пообещали в ближайшее время ее устранить. Курирующий топливно-энергетический комплекс России вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что нефть в «Дружбе» на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистой.

По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал». Замгендиректора «Самаратранснефть-терминала» Антон Томилов заявил, что узел слива, на котором произошел вброс, уже не принадлежит компании. По его словам, он в 2017 г. был продан сначала городской инновационно-лизинговой компании, а затем ООО «Нефтеперевалка». По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело.

Политика
Новости
Дарья Коржова

Путин перечислил темы возможного разговора с Зеленским

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине ответил на вопрос о возможной встрече с будущим президентом Украины. «Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним. При этом Путин не исключил встречи с Зеленским. По словам президента, он бы хотел обсудить с ним, как тот собирается закончить конфликт в Донбассе.

По мнению Путина, единственным путем к урегулированию ситуации на востоке Украины является реализация минских соглашений. Однако Зеленский дал понять, что не собирается предоставлять Донбассу особый статус и подписывать декрет об амнистии, что является одним из ключевых положений минских договоренностей, добавил Путин. Все устали от конфликта в Донбассе и ждут от Зеленского решений по этому вопросу, заключил президент России.

Также Путин заявил, что намерен обсудить с Зеленским вопросы экономического характера, в частности транзитный договор «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», который истекает в 2019 г. «Мы в конце концов подпишем договор на транзит газа или нет?» – спросил Путин, отметив, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ее территорию.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура шоумен Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов избирателей.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

Политика
Новости

Обвиненная в связях с ИГ Варвара Караулова досрочно вышла из колонии

Ведомости
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Студентка Варвара Караулова (позже сменила имя на Александру Иванову), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), утром 27 апреля покинула колонию №1 в Вологде, передает «Интерфакс». У ворот ее встретили уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони и журналисты.

В апреле вологодский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой, сократив ей наказание на год и десять месяцев. ФСИН выступала против условно-досрочного освобождения. Девушка была приговорена к 4,5 г. колонии общего режима в декабре 2016 г., суд признал 20-летнюю студентку виновной в попытке присоединиться к ИГ. В марте 2017 г. Верховный суд России подтвердил приговор.

Варвару Караулову и еще 12 россиян задержали в июне 2015 г. на турецко-сирийской границе, по версии следствия, они планировали присоединиться к ИГ. В суде студентка рассказала, что ехала в Сирию к своему возлюбленному, с которым познакомилась в социальной сети «В контакте». Под его влиянием девушка приняла ислам.

Варвара Караулова в зале суда

Политика
Новости

Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Путиным

Ведомости
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В этом году прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится летом, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (его слова приводит «РИА Новости»). Точную дату он не назвал.

Прямая линия с Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году телепередача выйдет в эфир в 17-й раз (не выходила в 2004 и 2012 гг.). В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

В прошлом году прямая линия с президентом тоже состоялась летом, она вышла в эфир 7 июня. В передаче был использован новый формат: впервые в студии не было гостей, были установлены интерактивные экраны, а Путин по мере необходимости связывался в прямом эфире с губернаторами и членами региональных правительств, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения.

Длительность прямой линии в прошлом году составила 4 часа 20 минут. За это время президент ответил более чем на 70 вопросов.

16 прямых линий Владимира Путина

Технологии
Новости

РБК узнал о проверке на «Первом канале» после победы дочери Алсу в шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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«Первый канал» проверит результаты голосования в финале шоу «Голос.Дети», сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, есть признаки «аномального голосования», в ходе проверки планируется выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников.

Официального подтверждения этой информации нет. Представители «Первого канала» и «Красного квадрата», компании – производителя шоу, не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Финал «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.

«Голос.Дети» – вокальное телевизионное шоу, адаптация нидерландского The Voice Kids. На данный момент вышло шесть сезонов.

Авто
Новости

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Ведомости
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Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.

Во Владивостоке, который Ким Чен Ын посетил на этой неделе, его ждали лимузины Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. На S600 Pullman Guard лидер КНДР также приезжал на обе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Daimler не ведет бизнес с КНДР уже более 15 лет и строго соблюдает эмбарго, наложенное ЕС и США, отметили в компании. «Чтобы предотвратить поставки в Северную Корею и ее представительства, Daimler внедрил всесторонний контроль за экспортом. Продажа автомобилей третьими лицами, особенно подержанных, находится вне нашего контроля и ответственности», – сказала представитель концерна.

Накануне во Владивостоке прошла первая встреча Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Они обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также развитие российско-корейских отношений.

Политика
Новости

Трамп вывел США из международного договора о торговле оружием

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием. Выступая перед членами национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, президент заявил, что Вашингтон «отвергает этот договор» и «отзывает свою подпись» под ним (слова Трампа приводит агентство Associated Press).

Трамп объяснил свое решение тем, что этот договор противоречит второй поправке к конституции США, которая гарантирует право граждан на ношение и хранение оружия. «Я не допущу, чтобы иностранные бюрократы ограничивали действие второй поправки», – заявил он.

Президент напомнил, что соглашение о торговле оружием в 2013 г. подписал его предшественник Барак Обама. После этого оно было передано на ратификацию в сенат, и эта процедура не завершена до сих пор. Трамп пообещал, что при его администрации она и не завершится.

Текст договора о торговле оружием был утвержден на заседании Генассамблеи ООН в 2013 г. Проект поддержали 154 из 193 стран – членов ООН, более 130 государств подписали соглашение. Документ призван урегулировать международную торговлю вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями.

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