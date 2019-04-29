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Apple объяснила удаление сервисов с родительским контролем из App Store

Корпорация Apple объяснила удаление из App Store приложений с функцией родительского контроля. В сообщении компании говорится, что исключенные из магазина приложений программы «ставят под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей». О каких приложениях идет речь, Apple не уточнила.

Apple пояснила, что в удаленных приложениях использовалась технология Mobile Device Management (MDM), предоставляющая сторонним пользователям доступ к местоположению устройства, камере, электронной почте, истории просмотров страниц в интернете. Компания разрешила сторонним разработчикам использовать ее в начале 2017 г., но при условии, что они внедряют MDM лишь в приложения компаний для внутреннего пользования. Использование технологии в приложениях для частных лиц нарушает политику App Store.

Компания подчеркнула, что дала разработчикам 30 дней, чтобы привести приложения в соответствие с ее политикой. Приложения, не выполнившие требование, были удалены из App Store. «Apple всегда поддерживала сторонние приложения в App Store, которые помогают родителям управлять устройствами своих детей. Вопреки тому, что New York Times сообщила на выходных, это не вопрос конкуренции. Это вопрос безопасности», – подчеркнула компания.

The New York Times 27 апреля сообщила о жалобах разработчиков приложений на антиконкурентное поведение Apple. Разработчики указывали, что Apple удалила из App Store несколько приложений с родительским контролем и функцией Screen Time, позволяющей отслеживать время, потраченное на смартфон. На ограничения со стороны Apple в середине марта жаловалась и «Лаборатория Касперского», создавшая приложение Kaspersky Safe Kids.