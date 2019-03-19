«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple

«Лаборатория Касаперского» считает, что Apple создала дискриминационные условия для ее приложения Kaspersky Safe Kids Максим Стулов / Ведомости

«Лаборатория Касперского» сообщила, что подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на компанию Apple. ФАС жалобу получила и начала ее рассматривать, передал через представителя замруководителя службы Анатолий Голомолзин. Представитель Apple отказался от комментариев.

«Лаборатория Касаперского» считает, что Apple создала дискриминационные условия для ее приложения Kaspersky Safe Kids – с функциями родительского контроля за доступом в интернет. Спустя три года работы без замечаний Apple выдвинула новые условия, пишет компания, – потребовала исключить из приложения его основные функции, а именно контроль за приложениями и блокировку браузера Safari. По мнению компании, Apple поменяла политику после того, как у нее появилась собственная разработка Screen Time, которая позволяет контролировать и ограничивать время, проведенное в интернете пользователем. «Лаборатория Касперского» считает эту функцию собственным приложением Apple для родительского контроля.

ФАС разработала концепцию обязательной предустановки мобильных приложений, созданных отечественными разработчиками, на смартфоны, продающиеся в России. В частности, служба предлагала законодательно закрепить обязанность продавца заводить в пользовательское оборудование – т. е. прежде всего в смартфоны – отечественные приложения с функциями, аналогичными функциям иностранных приложений. ФАС также настаивала, чтобы у пользователей смартфонов, продающихся в России, была возможность удалить любые приложения помимо сервисных, которые обеспечивают работу самого устройства.

«Лаборатория Касперского» поддерживает этот проект ФАС, говорила в январе руководитель ее управления по интеллектуальной собственности Надежда Кащенко.