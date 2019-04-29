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Spotify отчитался о рекордном количестве платных пользователей

Число платных подписчиков музыкального стримингового сервиса Spotify в январе – марте 2019 г. выросло к аналогичному периоду прошлого года на 32% и достигло рекордных 100 млн уникальных пользователей, следует из опубликованной отчетности компании. Общее число подписчиков сервиса составило 217 млн пользователей (рост – 26%). Общая выручка Spotify в указанный период составила 1,5 млрд евро ($1,68 млрд, рост – 33%), доход платных подписчиков – около 1,39 млрд евро ($1,56 млрд, рост – 34%).

Spotify назвал увеличение числа платных подписок важной вехой в развитии компании. Рост пользователей Spotify обеспечила Индия, где у компании прибавилось 2 млн подписчиков, говорится в пресс-релизе.

FT связала результаты компании с ростом популярности сервиса на рынках США и Канады. TechCrunch отметил, что «большинство показателей» Spotify превзошло собственные ожидания компании, хотя ежемесячный показатель активных пользователей в 217 млн оказался ближе к нижней границе. В Spotify надеялись выйти в январе – марте 2019 г. на 215–222 млн ежемесячных пользователей по всему миру. Spotify прогнозирует, что во II квартале 2019 г. общее число пользователей сервиса достигнет 222–228 млн, платных подписчиков – 107–110 млн, а выручка – 1,5–1,7 млрд евро, пишет издание.

Spotify – крупнейший музыкальный стриминговый сервис по числу пользователей и количеству представленных композиций (по данным сайта компании, сейчас для прослушивания пользователям доступны 250 000 наименований). Для сравнения: у французского Deezer насчитывается 14 млн пользователей по всему миру и 53 млн треков для прослушивания. У главного конкурента Spotify в США – Apple Music – в начале апреля насчитывалось 50 млн подписчиков, подсчитывал WSJ, и 50 млн треков, сообщается на сайте Apple.