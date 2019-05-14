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«Литрес» запустит сервис для чтения еще не опубликованных книг по главам

Книжный сервис «Литрес» запускает проект «Черновики», где авторы смогут публиковать книги по главам и по частям. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор компании Сергей Анурьев.

В «Черновиках» будут публиковаться рукописи до выхода в бумажном формате. «Литрес» планирует предоставить читателям возможность обсуждать с авторами варианты развития сюжета.

По оценкам Анурьева, доля «Черновиков» в выручке «Литреса» составит около 5% в 2020 г. Компания в рамках проекта уже заключила договоры с несколькими издательствами, включая «Эксмо», и писателями, в том числе Олегом Роем и Вадимом Пановым.

«Эксмо» уже тестирует дистрибуцию электронных книг по частям с сервисом LitNet. С 23 апреля по 23 июня в таком формате будет выходить книга «Швейцарец. Лучший мир» фантаста Романа Злотникова. За три-четыре недели до конца электронной публикации она выйдет на бумаге. Сооснователь LitNet Сергей Грушко считает, что сегодня среди всех читателей художественной литературы читать книги по главам готовы порядка 5%, но их доля может вырасти до 30%. Коммерческий потенциал такой модели высок, отмечает Грушко, она может приносить новой книге дополнительно 50–60% выручки в первый год продаж.