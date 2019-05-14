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Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном

Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания. Она планирует выпустить его в 2020 г., цена пока не называется.

Ноутбук будет входить в премиальную линейку ThinkPad X1. Устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2K, созданным в сотрудничестве с LG. Компьютер будет работать на базе процессора Intel и под управлением Windows.

Here is the world first foldable PC the the #ThinkpadX1 foldable #LenovoAccelerate pic.twitter.com/ElI8J4Rjhp — Carolina Milanesi (@caro_milanesi) May 13, 2019

В сложенном виде устройство Lenovo меньше, чем обычный 13-дюймовый ноутбук, и напоминает «гигантскую светящуюся книгу», пишет The Verge. Однако механизм складывания ноутбука показался изданию недостаточно надежным, а экран обладает плохими углами обзора.

В феврале Samsung представила первый в мире смартфон с гибким дисплеем. Продажи смартфона в розничных сетях должны были стартовать 26 апреля. Получившие гаджеты для предварительных тестов обозреватели сообщили, что смартфоны сломались в первые же дни использования, поэтому компания отложила их выход.