Разработчик сообщил об утечке закрытых данных о российских спутниках
В открытом доступе в интернете оказались данные о российских космических аппаратах, материалы об их создании и запуске, передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию – разработчика отдельных элементов этих спутников ПАО «Сатурн». Речь идет о презентации предприятия, не предназначенной для широкого круга. В презентации перечислены названия спутников, содержатся данные об опытно-конструкторских работах, сроках запусков и количестве аппаратов.
Ранее информация об этих спутниках никем не раскрывалась, уточняет «РИА Новости». Подлинность презентации в компании подтвердили. Материалы были размещены на одном из сайтов в доменной зоне .ru. В ПАО «Сатурн» считают публикацию документов незаконной. «Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти в публичное пространство», – пояснил агентству главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергей Лихоносов. Он пообещал предпринять «соответствующие действия к тому, кто это выложил».
ПАО «Сатурн» входит в перечень стратегических предприятий России. Оно включено в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» осуществляет единую политику.