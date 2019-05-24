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«В контакте» предложила «Эксмо» мировое соглашение по иску об авторских правах

Соцсеть «В контакте» предложила издательству «Эксмо» заключить мировое соглашение в рамках спора о защите авторских прав, передает РБК из зала Мосгорсуда. Юрист Ассоциации по защите прав в интернете (представляет в суде интересы «Эксмо») поддержал это предложение.

Заседание суда, на котором может быть утверждено мировое соглашение, назначено на 7 июня.

Издательство «Эксмо» в апреле подало иск о защите авторских прав к социальной сети «В контакте». Предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня (псевдоним – Дмитрий Накамура).

Представитель Ассоциации по защите прав в интернете говорил, что «Эксмо» не будет добиваться блокировки «В контакте», издательство намерено потребовать денежного штрафа.