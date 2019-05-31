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«Пионер» решил показать полную версию фильма об Элтоне Джоне

Сеть московских кинотеатров «Пионер» планирует показать оригинальную версию (с субтитрами) фильма «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора киносети Мэри Назари. По ее словам, соответствующее предложение уже направлено локальному прокатчику «Централ партнершип».

Пресс-служба «Централ партнершип» сказала изданию, что не комментирует переговоры с партнерами.

В киносеть «Пионер» входят четыре кинотеатра, главный из которых расположен на Кутузовском проспекте. Управляет «Пионером» ООО «Чентромобиле – Пионер», которым на паритетных началах владеют холдинг A&NN Investments Александра Мамута и Millhouse Романа Абрамовича.

Премьера фильма «Рокетмен» в России состоялась 30 мая в московском кинотеатре «Октябрь». Ведущий премьерного показа Михаил Козырев сообщил, что в российской версии фильма вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.

О том, что в фильме вырезаны сцены, также рассказал телеканалу «Дождь» кинокритик Егор Москвитин, который был на показе. Он отметил, что, в частности, был удален слайд из титров: фотография Элтона Джона с супругом, которая сопровождается комментарием, что музыкант встретил настоящую любовь.

Компания «Централ партнершип» в разговоре с ТАСС сообщила, что «в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству России».

Позже Министерство культуры прокомментировало ситуацию, заявив, что не давало рекомендаций прокатчику об удалении сцен из фильма. По словам представителя ведомства, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.

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