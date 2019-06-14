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Huawei перенес начало продаж смартфона со складывающимся экраном

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies перенес с июня на сентябрь старт продаж смартфона со складывающимся экраном Mate X, передает The Wall Street Journal со ссылкой на старшего вице-президента Huawei Винсента Пенга. Смартфон предварительно был оценен в $2600 (более 167 000 руб.) По словам Пенга, причина задержки — в необходимости дополнительных тестов инновационного экрана.

Перенос продаж не связан с проблемами, которые возникли у Huawei в США, утверждал Пенг.

В середине мая Huawei попала в черный список министерства торговли США, из-за которого с китайским производителем приостановили работу сразу несколько крупных американских компаний. В их числе была Alphabet Inc. — материнская компания Google, сообщал Reuters. Разрыв отношений с Google грозит Huawei тем, что производитель сможет устанавливать на свои смартфоны публичную версию операционной системы Android, но не проприетарные сервисы корпорации (например, Gmail, Google Maps, YouTube). Facebook больше не будет разрешать предустанавливать свои приложения, включая Instagram и WhatsApp, на смартфоны Huawei, писал Reuters.

Сейчас Huawei в ускоренном режиме занимается собственной операционной системой для смартфонов и планшетов, которая получила название HongMeng, заявил в марте исполнительный директор компании Ричард Ю в интервью немецкой Die Welt. «Мы подготовили нашу собственную операционную систему. Это наш план Б. Но, конечно, мы бы предпочли работать с экосистемами Google и Microsoft». Американский телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании в конце мая сообщил, что Huawei может запустить свою операционную систему уже в этом году.

Один из главных конкурентов Huawei — корейский производитель Sumsung Electronics, который также работал над созданием смартфона со складывающимся экраном, отложил продажи Galaxy Fold из-за проблем, обнаруженных пользователями при тестировании устройства. Galaxy Fold был предварительно оценен $2000 (около 129 000 руб.)