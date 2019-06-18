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Пассажирам «Яндекс.Такси» дадут возможность включать свою музыку во время поездки

Клиент «Яндекс.Такси» сможет сам выбирать музыку в автомобиле при помощи приложения «Яндекс.Музыка». Об этом в Facebook сообщил управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Он приложил к сообщению видеозапись того, как эта возможность будет реализована. Пассажир во время поездки сможет подключиться к «Яндекс.Музыке» через приложение «Яндекс.Такси». Когда он выберет необходимую мелодию, она будет воспроизводиться через аудиосистему автомобиля.

Как технически будет воплощена идея, Шулейко не уточнил. По его словам, опция появится в ближайшее время. Он отметил, что идея связать два сервиса «Яндекса» возникла еще два года назад, но «все это время находились задачи поважнее».

Включать свою музыку могут клиенты Uber в некоторых странах. Они имеют возможность подключаться к аудиосистеме автомобиля при помощи приложений Spotify или Pandora.