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«Интерфакс» узнал об обсуждении налоговых льгот для сотовых операторов из-за 5G

Минкомсвязи и Минэкономразвития выступают за дополнительные налоговые льготы для сотовых операторов, которым предстоят масштабные инвестиции в развитие 5G, рассказал «Интерфаксу» замминистра связи Олег Иванов. По его мнению, размер капитальных затрат может привести к тому, что «компании не смогут развиваться в рамках мировых темпов развития отрасли».

Источник «Интерфакса» в финансово-экономическом блоке рассказал, что против льгот выступает министерство финансов. Совещание о возможности дополнительных льгот для сотовых операторов прошло в мае у вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова. По итогам обсуждения, Минфин отправил в ведомства письмо со своей позицией. Ведомство перечислило разнообразный набор уже существующих преференций, которыми могли бы воспользоваться операторы связи. Например, механизм региональных инвестиционных проектов, который предусматривает возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на 10 лет.

«Ведомости» запросили позицию министерств.

Вице-премьер Макcим Акимов называл развитие 5G – условием конкурентоспособности российской экономики. Однако пока правительство не может договориться с Минобороны и спецслужбами о частотном диапазоне для развития технологии 5G.

«Интерфакс» указывает, что вопрос налоговых льгот чиновники обсуждают не только на фоне дискуссии о развитии 5G, но и вступления с лета 2018 г. норм «закона Яровой». На операторов связи новые нормы распространяются в течение 5 лет. С 1 октября 2018 года операторы хранят весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.