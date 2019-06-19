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«Интерфакс» узнал об обсуждении налоговых льгот для сотовых операторов из-за 5G

Ведомости
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Минкомсвязи и Минэкономразвития выступают за дополнительные налоговые льготы для сотовых операторов, которым предстоят масштабные инвестиции в развитие  5G, рассказал «Интерфаксу» замминистра связи Олег Иванов. По его мнению, размер капитальных затрат может привести к тому, что «компании не смогут развиваться в рамках мировых темпов развития отрасли».

Источник «Интерфакса» в финансово-экономическом блоке рассказал, что против льгот выступает министерство финансов. Совещание о возможности дополнительных льгот для сотовых операторов прошло в мае у вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова. По итогам обсуждения, Минфин отправил в ведомства письмо со своей позицией. Ведомство перечислило разнообразный набор уже существующих преференций, которыми могли бы воспользоваться операторы связи. Например, механизм региональных инвестиционных проектов, который предусматривает возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на 10 лет.

«Ведомости» запросили позицию министерств.

Вице-премьер Макcим Акимов называл развитие 5G – условием конкурентоспособности российской экономики. Однако пока правительство не может договориться с Минобороны и спецслужбами о частотном диапазоне для развития технологии 5G.

«Интерфакс» указывает, что вопрос налоговых льгот чиновники обсуждают не только на фоне дискуссии о развитии 5G, но и вступления с лета  2018 г. норм «закона Яровой». На операторов связи новые нормы распространяются в течение 5 лет. С 1 октября 2018 года операторы хранят весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.

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В Telegram появится функция геочата

Ведомости
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После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании. В таких чатах смогут переписываться пользователи, находящиеся рядом с друг от другом и объединенные общими интересами. Любой пользователь мессенджера сможет создать собственный геочат, уточнив тематику, собственное местоположение и радиус геолокации – от 100 м до 6 км.

Вся история общения в геочате будет доступна состоящим в нем пользователям, в том числе и сообщения, созданные до того, как конкретный пользователь вошел в геочат. В геочатах также будут существовать пользовательские метки под названием «checkins». Они будут свидетельствовать о том, что пользователь появился в месте, привязанном к геочату.

Так как геочат будет общедоступен, то число его участников будет неограниченно. Удалиться из чата можно будет только после присоединения к нему новых участников.

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Политика
Новости

Медведчук рассказал о срыве договоренностей об освобождении Сенцова

Ведомости
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Пророссийский политик из Украины Виктор Медведчук рассказал в интервью BBC о срыве договоренностей по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова. «У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке», – заявил Медведчук. По его словам, обмену Сенцова помешало убийство руководителя ДНР Александра Захарченко в августе 2018 г.

Сенцов в 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в создании террористической группировки в Крыму. Его признали виновным в совершении двух терактов и подготовке к двум подрывам. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2016 г. Владимир Путин так прокомментировал дело Сенцова и обращения от деятелей искусств с просьбой его освободить: Сенцов был осужден не за творчество, а за терроризм. «Да, есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия», – цитировал президента ТАСС. Вопрос о фальсификации представленных в российский суд доказательств находится вне компетенции ЕСПЧ, говорилось в официальном ответе российских властей, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям».

В октябре 2018 г. Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», которую ему присудил Европарламент.

Рассмотрением дела Сенцова с сентября прошлого года занимается ЕСПЧ, который должен определить, были ли признательные показания получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а судебный процесс – политически мотивированным. Иск против России в ЕСПЧ подал один из адвокатов Сенцова. ЕСПЧ задал России ряд вопросов, в том числе подвергался ли Сенцов жестокому обращению и был ли суд над украинскими гражданами «независимым и беспристрастным».

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

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Экономика
Новости

Госоператор разработал правила отбора проектов мусорной реформы

Ведомости
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Порядок отбора проектов, которые должны получить инвестиционную поддержку «Российского экологического оператора» (РЭО), подготовлен, запущена процедура его согласования в федеральных органах исполнительной власти, сообщил «Ведомостям» представитель госкомпании. После согласования он будет официально утвержден правительством, уточнил он.

Предложения об участии в отборе были направлены всем 85 регионам, отметил представитель РЭО. 60 из них представили свои предложения, они касаются более 50 компаний. После того как порядок отбора будет утвержден, специально созданная межведомственная комиссия, куда войдут представители всех заинтересованных ведомств и экспертного сообщества, будет проводить отбор.

Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев заявлял, что в июне будут отобраны первые 20 проектов, а всего в 2019 г. – 100. Это должны быть инфраструктурные проекты, которые помогут создать новую отрасль по сортировке и переработке отходов.

Участвовать собирается в том числе компания «Хартия» (оператор в Московской, Ярославской и Тульской областях), она собирается подать заявки на два проекта общей стоимостью 2 млрд руб. в Тульской и Ярославской областях, рассказал «Ведомостям» ее владелец Игорь Чайка. Это будут комплексы по сортировке и переработке коммунальных отходов. Органический материал будет перерабатываться в компост, а из пластика компания собирается делать контейнеры под собственные нужды.

РЭО готов финансировать менее 50% от стоимости отобранных проектов, говорил Буцаев, и на возвратной основе. Ставка будет в разы меньше рыночной (сейчас в среднем 10,5–11%), деньги будут предоставляться на срок свыше 15 лет. Долг РЭО в структуре проекта может быть младшим, т. е. иметь меньший приоритет при возврате, чем деньги инвесторов или банков, рассказывал Буцаев.

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Политика
Новости

Лукашенко лично поручил разрешить двум участницам Pussy Riot въезд в Белоруссию

Ведомости
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Белорусский лидер Александр Лукашенко лично поручил разрешить въезд в страну участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной, сообщает «Медиазона». В распоряжении издания оказалась запись беседы Курачевой с главой администрации президента Белоруссии Натальей Кочановой. Секретарь администрации президента сообщила «Медиазоне», что она в курсе состоявшего разговора, но его содержание ей неизвестно.

«Мы мониторим тут всю ситуацию... президент наш узнал про эту ситуацию, что тут какие-то претензии к вам. Так вот, вы знаете, у нас к вам нет никаких претензий. <...> Мы увидели из СМИ, увидел наш президент, говорит: "Боже, а что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов". Все, нет вопросов, значит, я вам звоню», – сказала Кочанова во время разговора с Курачевой.

Курачева сообщила Кочановой, что в аэропорту Минска им в загранпаспорта поставили штампы о запрете на въезд. На это глава президентской администрации ответила, что вопрос в ближайшее время будет решен, соответствующая задача уже поставлена. «Знаете, как всегда, где-то перетрудились наши органы», – пояснила Кочанова.

Курачева и Никульшина 17 июня летели в Киев с пересадкой в аэропорту Минска. Пограничники сообщили активисткам, что до мая 2020 г. им запрещен въезд на территорию Белоруссии. Однако им все же разрешили сесть на самолет в Киев. В пресс-службе пограничного комитета отказались назвать точные основания для запрета на въезд.

Летом 2018 г. участники Pussy Riot Курачева, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Петр Верзилов во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве выбежали на поле. Свой поступок они объяснили проведением акции «Милиционер вступает в игру».

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Политика
Новости

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

Ведомости
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«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова. Речь идет о главе УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковнике Алексее Дорофееве и его помощнике подполковнике Марате Медоеве. Медоева и Дорофеева «Проект» называл интересантами похоронного бизнеса в Москве и фигурантами расследования Голунова, которое журналист вел накануне своего задержания.

Дорофеев и Медоев, а также их родственники были соседями по коттеджному поселку «Дачный островок» в Истринском районе, пишет «Новая газета». Поселок занимает 3 га, недвижимостью в нем владели всего 18 человек. Это руководящие силовики из ФСБ и Следственного комитета, в том числе Медоев и Дорофеев. По данным газеты, спустя два месяца после владения большинство силовиков продали свои участки топ-менеджменту группы ЛСР. Представители ФСБ и администрации Московской области не комментировали эту сделку. Представитель девелопера сослался на то, что она была совершена в интересах частных лиц, а не компании, и информации по ней у застройщика нет.

Также Дорофеев и отец Медоева являются соседями по коттеджному поселку «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, утверждает «Новая газета». Здесь им принадлежит по дому площадью по 700 кв. м каждый. Они стоят на общем участке и обнесены единым забором. По оценкам экспертов, рыночная стоимость домов Медоевых и Дорофеева в «Лесной бухте» может достигать 65–70 млн руб.

Здесь же в 2014 г. купила дом и участок дочь Игоря Медоева – Эльда. Но в сентябре 2018 г. владельцем участка стала Российская Федерация, указано в выписке Росреестра, которую приводит газета. Третьим соседом Дорофеева и Медоева является Анастасия Мазараки, которой принадлежит дом 860 кв. м. «Новая газета» называет ее родственницей заместителя директора московского ГБУ «Ритуал». Именно эту связь обнаружил Голунов в своем расследовании, пишет газета.

Ранее ФБК Алексея Навального написал о бизнесе, столичной недвижимости семьи Медоевых, которую оценил в 1 млрд руб., и их большом автопарке элитных автомобилей. По данным Навального, Медоев также связан с похоронным бизнесом в столице: в 2017 г. он продал машину Валерию Большакову – человек с таким же именем указан на сайте ГБУ «Ритуал» как «начальник отделения», утверждал оппозиционер.

Бизнес
Новости

Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции «Домодедово»

Ведомости
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Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции столичного аэропорта «Домодедово». В результате проведенной модернизации пропускная способность аэропорта снизилась, говорится в докладе ведомства. Доклад подготовлен по итогам проверки эффективности расходования госсредств на реконструкцию «Домодедово» и челябинского аэропорта «Баландино».

Как отмечается в документе, Росавиация и ОАО «Международный аэропорт Домодедово» ведут проект по реконструкции с 2012 г. на основе государственно-частного партнерства. В этот же год Росавиация подписала с «СУ-1» контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Объект необходимо было сдать в эксплуатацию в 2014 г., но он до сих пор не завершен, уточняется в докладе. Контракт с ЗАО «СУ-1» Росавиация расторгла только в конце прошлого года, при том что на тот момент на протяжении двух лет шла процедура банкротства подрядчика, говорится в документе.

Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов оценил объем незавершенного строительства по проекту первой ВПП в 1,8 млрд руб. «Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677,5 млн руб., приобретенное в 2012–2013 гг., истекли еще в 2015 г.», – приводятся в сообщении его слова.

Несмотря на негативный опыт, в 2014 г. Росавиация снова привлекла «СУ-1» к строительству второй взлетно-посадочной полосы в «Домодедово». Эта полоса должна была заменить выводимую из эксплуатации ВПП-2. Однако этот объект также до сих пор не построен. По информации Счетной палаты, стоимость второго контракта составляет 282 млн руб. ВПП-2 частично разобрали, сократив длину с 3800 до 2400 м, с нее демонтировали оборудование радиотехнического обеспечения полетов. В результате таких действий пропускная способность «Домодедово» снизилась на 35%. Новый построенный терминал не используется по назначению, так как к нему не пристроили перроны. Сроки строительства ВПП-2 и перронов к терминалу были перенесены с 2016 на 2019 г., что привело к подорожанию стоимости работ на 4,1 млрд руб. и 538,4 млн руб. соответственно, пришел к выводу Богомолов.

Как строится аэропорт «Домодедово»

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Политика
Новости

Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию за незаконный отлов косаток

Ведомости
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Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 37,6 млн руб. компанию «Сочинский дельфинарий» за нарушения правил рыболовства, сообщает «Интерфакс». Это одна из четырех компаний, обвиняемых в незаконном отлове косаток и белух, которые сейчас содержатся в «китовой тюрьме» в Приморье.

В картотеке суда есть информация о том, что материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства, компании вменяется ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Однако данных о решении суда нет.

По информации агентства, «Сочинский дельфинарий» свою вину не признал. Во время слушания дела компания настаивала на том, что состав правонарушения отсутствует.

Это уже третье решение, которое вынес приморский суд в отношении компании-отловщика. В начале июня Фрунзенский суд Владивостока наложил штраф в размере 28,2 млн руб. на компанию «Белый кит», а в середине месяца по той же статье он признал виновной компанию «Океанариум ДВ». Суд постановил взыскать с нее 56,4 млн руб. Дело четвертой компании «Афалина», которая была обвинена в незаконном отлове животных, также находится во Фрунзенском суде Владивостока.

В 2018 г. в Охотском море компании-отловщики выловили около сотни косаток и белух. В бухте Средняя животных поместили в «китовую тюрьму». Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г., но это поручение не было выполнено. В конце мая в Кремле были удивлены отказом компаний-отловщиков выпускать косаток и белух, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Росрыболовство пообещало выпустить морских животных в июле – августе этого года.

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Политика
Новости

Массовая драка произошла в Москве возле станции метро «Электрозаводская»

Ведомости
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В Москве около станции метро «Электрозаводская» произошла массовая драка, которая привела к жертвам, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, в драке участвовали приезжие из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из дерущихся использовал нож, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Причина конфликта неясна. Другие обстоятельства драки выясняются. По данным «Вести.ru», на месте преступления работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Новости

Правообладатели предложили удалять домены пиратов из поиска

Ведомости
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В Роскомнадзоре 17 июня прошло закрытое совещание с участием представителей издательского рынка, крупнейших медиахолдингов, операторов связи и интернет-компаний, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. На нем обсуждался новый механизм борьбы с пиратскими сайтами, который предложили правообладатели. По данным газеты, они настаивают на том, чтобы поисковики вносили в реестр для удаления не только ссылки на нелегальный контент, но и доменные имена сайтов, которые несколько раз попались на пиратстве.

Держателем этого реестра является «Медиа-коммуникационный союз». Его представитель подтвердила, что правообладатели поддерживают включение в реестр доменных имен. Против такой инициативы выступают интернет-компании: они считают, что для удаления из поиска доменных имен требуются судебные решения.

В Роскомнадзоре итоги совещания и саму инициативу не комментируют.

В июне Роскомнадзор предложил ввести штрафы для поисковых систем за отказ удалять из выдачи ссылки на сайты, доступ к которым ограничен в России. Законопроект был внесен в Госдуму депутатами «Единой России». Компании должны удалять из выдачи сайты, которые размещают пиратский контент, если этот факт установлен судом, а доступ к ресурсу ограничен Роскомнадзором. Штраф за повторный отказ удалять из поисковой выдачи сайт, заблокированный по решению суда, составит от 1 млн до 3 млн руб. вместо нынешних 500 000–700 000 руб. За отказ поисковиков подключаться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России, депутаты предложили повысить штраф с 1 млн до 5 млн руб.

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Новости

«Коммерсантъ» узнал о подмене реальных продаж бумажными на российском авторынке

Ведомости
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Российский авторынок падает быстрее, чем показывает традиционная статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет «Коммерсантъ». АЕБ сообщало о том, что продажи автомобилей в мае упали на 6,7% до 137 600 машин. Однако, по данным регистраций автомобилей, которые оказались в распоряжении газеты, число продаж упало до 124 500 машин, т. е. на 18%.

Значительное расхождение данных может быть объяснено задержкой машин у перекупщиков, а также покупками, совершаемыми гражданами стран СНГ, предполагают в «Auto-Dealer-СПб». Однако источники издания на рынке утверждают, что основная причина в другом. Дилеры вынуждены завышать продажи на бумаге: работу подразделений в штаб-квартирах оценивают по валовым показателям, от них зависят зарплата и бонусы дилеров. На динамику фактических продаж влияет покупательская способность населения, которая сейчас низка.

На это обратили внимание и в ассоциации дилеров Renault в «Рено Россия». В сети дилеров Renault около 2400 задекларированных автомобилей прошлых периодов: они находятся на складах, но о них уже отчитались в АЕБ. В своем обращении, которое также есть у газеты, дилеры Renault призывают снизить планы продаж, чтобы избежать дальнейшего расхождения реальной статистики и фактических продаж.

Легковых и легких коммерческих автомобилей в России продается все меньше, констатируют и в АЕБ. Стагнация распространилась даже на лидера российского рынка – «АвтоВАЗ» (контролируется Renault). В мае Lada продала 28 739 автомобилей, всего на 0,4% больше, чем в мае 2018 г. Отрицательная динамика у Kia – 19 461 (-1%), Hyundai – 14 891 (-6%), Renault – 10 595 (-13%) и Volkswagen – 8704 (-4%).

Политика
Новости

Трамп объявил о начале своей новой президентской кампании

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил о старте своей новой президентской кампании, он рассчитывает выиграть выборы, которые пройдут в 2020 г. С таким заявлением Трамп выступил перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), сообщает телеканал CNN.

Американский лидер подчеркнул, что США сейчас процветают и идут к новым высотам. «Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны», – уверен он. Трамп напомнил, что во время своего президентства он ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для Европы, создав серьезную конкуренцию Москве. «Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп», – заявил Трамп.

По словам президента США, в последние годы он и его сторонники «находились под осадой» из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проверял информацию о возможном вмешательстве России в предыдущие президентские выборы и связях Трампа с Москвой. В результате Мюллер пришел к выводу, что сговора между сотрудниками избирательного штаба Трампа с Россией не было.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. Первые собрания партийных активистов состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 г. Съезд демократов, на котором будет выдвинут кандидат в президенты от демократической партии, запланирован на 13–16 июля 2020 г. в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут съезд с 24 по 27 августа 2020 г. в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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