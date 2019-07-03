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Якутия выделит почти полмиллиарда рублей на кино

Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству предусмотреть в бюджете республики не менее 480 млрд руб. на поддержку киноиндустрии до 2026 г., сообщает ЯСИА.

Деньги будут направлены на создание авторского, дебютного, анимационного и детского кино, а также экранизацию произведений якутской литературы. Кроме того, эти средства пойдут на продвижение якутского кино на российские и международные рынки.

Правительство республики также рассмотрит возможность финансирования строительства кинопавильона с вспомогательными цехами и новым оборудованием на базе «Саха фильма». Решение по этому вопросу власти региона озвучат в начале декабря.

Ранее на совещании по вопросам развития якутской кинематографии, которое прошло 27 июня, Николаев сообщил, что ежегодно в республике на поддержку кинопроизводства будет выделяться не менее 80 млн руб. По его словам, творческий потенциал якутских кинематографистов перерос имеющиеся технические и организационные возможности. С 2010 г. в республике в прокат вышли 95 художественных полнометражных фильмов, отмечает пресс-служба Николаева.