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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах. Кроме того, в соцсетях можно встретить жалобы пользователей.

По данным Downdetector, жалобы на работу Facebook начали поступать около 15.00 мск, на WhatsApp и Instagram – около 16.00 мск. Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в Instagram, на втором месте по количеству жалоб – WhatsApp, а затем Facebook. Пользователи сообщали, что им не удалось, к примеру, подключиться к сервисам или войти в аккаунт.

Это не первый глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Предыдущий был зафиксирован в прошлом месяце, напоминает The Verge. Тогда Facebook объяснил сбой «изменением конфигурации сервиса».

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