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Производитель микросхем Broadcom может купить разработчика софта Symantec

Производитель микросхем Broadcom может купить одного из крупнейших разработчиков софта в сфере информационной безопасности – Symantec, пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников изданий, с помощью сделки Broadcom хочет выйти на рынок софта, чтобы развить бизнес за пределами микроэлектроники.

Broadcom и Symantec могут договориться о сделке в течение нескольких недель, но пока сделка не закрыта и переговоры могут провалиться, уточняют собеседники Bloomberg.

Symantec – один из крупнейших в мире разработчиков софта в области информационной безопасности. Его продуктами пользуются более чем 350 000 компаний и 50 млн человек, пишет Bloomberg со ссылкой на годовой отчет компании. Но в прошлом году компания столкнулась с рядом трудностей. Американские регуляторы возбудили в отношении компании расследование из-за нарушений правил бухгалтерской отчетности, а в мае 2018 г. ее гендиректор Грех Кларк неожиданно покинул свой пост. В августе прошлого года Symantec объявила о сокращении 8% сотрудников.

Акции Symantec после сообщения о возможной сделке выросли на 13,6%, а капитализация компании достигла $16 млрд. Broadcom, наоборот, подешевела – на 3,5% до $113,4 млрд.

Сделка станет второй попыткой Broadcom выйти на рынок программного обеспечения – в 2018 г. компания купила разработчика софта CA Technologies за $18,9 млрд. Представитель Symantec отказался комментировать информацию о сделке, представитель Broadcom был недоступен для журналистов.

Если поглощение Symantec все же произойдет, это будет вторая сделка между производителем полупроводников и софтверной компанией. В 2011 г. Intel купила McAfee за $7,7 млрд. Она планировала интегрировать некоторые ее программные решения в свои процессоры для персональных компьютеров, но так и не смогла этого сделать и в итоге в 2016 г. продала принадлежающую ей в компании долю 51% за $4,2 млрд фонду TPG.