«Коммерсантъ» узнал о планах «Ростелекома» изменить сроки выплат дивидендов
В «Ростелекоме» изучают возможность выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2019 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании. Согласно его информации, соответствующий вопрос будет вынесен на заседание совета директоров. Этот вопрос также предполагается вынести на повестку внеочередного собрания акционеров «Ростелекома», уточнил он. Если решение будет одобрено, то акционеры компании получат промежуточные дивиденды за первое полугодие текущего года уже осенью, добавил источник.
В правительстве вопрос о выплате промежуточных дивидендов «Ростелекома» формально пока еще не обсуждали, однако обсуждение на уровне министерств, скорее всего, идет, считает источник газеты. Росимущество, владеющее 48,71% обыкновенных акций «Ростелекома», на запрос издания не ответило. «Ростелеком» перешел на выплату промежуточных дивидендов в 2018 г. и планирует придерживаться этого подхода в дальнейшем», – заявил изданию представитель оператора. Собрание акционеров, которому предстоит рассмотреть это решение, состоится в IV квартале, добавил он.
Первый раз «Ростелеком» начислил промежуточные дивиденды в размере чуть менее 7 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2018 г. Тогда они составили 2,5 руб. на акцию и были выплачены в I квартале 2019 г. По итогам 2018 г. «Ростелеком» выплатит акционерам 93% чистой прибыли компании (13,9 млрд руб.). Выплата дивидендов за прошлый год была одобрена акционерами 14 июня.