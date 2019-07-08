«Коммерсантъ» узнал о планах «Ростелекома» изменить сроки выплат дивидендов

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РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю, также говорил про возможную отставку Орлова осенью.

Орлов стал губернатором Архангельской области в начале 2013 г. В мае 2015 г. он досрочно ушел в отставку (его полномочия истекали в 2017 г.) и попросил у президента Владимира Путина разрешения баллотироваться на прямых выборах губернатора. С мая по сентябрь он был врио губернатора области, а затем избрался на новый срок. Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре – ноябре 2018 г. и в марте 2019 г., Орлов вошел в пятерку губернаторов, за отставку которых высказалось наибольшее число жителей регионов.

В сентябре прошло года Орлов подписал с правительством Москвы соглашение о создании в Архангельской области экотехнопарка «Шиес». Проект предусматривал строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе области. Москва планировала свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать и сортировать их, сжимать в брикеты, оборачивать полиэтиленовой пленкой и отправлять по железной дороге в Шиес. Экотехнопарк должен был только накапливать отходы, потом земля должна быть рекультивирована. Капитальные вложения были оценены в 10,5 млрд руб. Новость о строительстве мусорного полигона вызвала критику общественности и экологов. В декабре 2018 г. на улицы Архангельска, Северодвинска и других городов и поселков области вышло до 30 000 человек. Орлов оценил численность митингов в 7000–8000 человек. Он назвал протестующих «шелупонью».

Причина, по которой губернатор Архангельской области уходит в отставку, не в мусоре, а в провале выстроенной им системы управления, утверждает источник РБК. У Орлова высокий антирейтинг, в элитах «раздрай», регион близок к потере управления.

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Также в рамках ротации руководителей регионов обсуждаются отставки еще нескольких чиновников: руководителя Ростовской области Василия Голубева и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. По губернатору Костромской области Сергею Ситникову, руководителям Камчатского края Владимиру Илюхину, Еврейской автономной области Александру Левинталю и Республики Коми Сергею Гапликову, чьи фамилии называли источники, решений пока не принято, пишет издание.