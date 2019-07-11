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«Коммерсантъ» узнал о решении нескольких билетных операторов пожаловаться на «Яндекс» в ФАС

Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru могут присоединиться к заявлению, которое написал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России билетный оператор «Кассир.ру», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по правовым вопросам компании Илью Ковалевского. Билетные операторы считают: виджет быстрой покупки билетов через «Яндекс.Афишу» позволяет последнему перетягивать их трафик.

В конце июня «Кассир.ру» пожаловался в ФАС на доминирующее положение интернет-компании: поисковик продает билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче, но не предоставляет такой возможности другим операторам. Тогда же основатель Ticketland Виталий Виноградов заявил о том, что поддерживает заявление своих коллег.

В Intickets также готовы поддержать это заявление, рассказала газете основатель сервиса Татьяна Кондратенко. Подтвердили проблемы с «Яндексом» и в Radario. В ФАС, Concert.ru и Parter.ru не ответили на запросы «Ъ», в BigBilet отказались от комментариев.

«Яндекс.Афиша» предоставляет доступ к билетам различных продавцов и открыт для сотрудничества, ответили на претензии билетных операторов в интернет-компании.

Крупнейшими продавцами билетов в 2018 г. были принадлежащие МТС сервисы Ticketland и Ponominalu.ru. Представитель оператора оценивал их долю более чем в 25% легального федерального рынка. Всего через онлайн-операторов продавалось в 2018 г. более 40% билетов, еще около 20% — через онлайн-кассы самих учреждений.