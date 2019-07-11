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«Коммерсантъ» узнал о решении нескольких билетных операторов пожаловаться на «Яндекс» в ФАС

Ведомости
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Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru могут присоединиться к заявлению, которое написал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России билетный оператор «Кассир.ру», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по правовым вопросам компании Илью Ковалевского. Билетные операторы считают: виджет быстрой покупки билетов через «Яндекс.Афишу» позволяет последнему перетягивать их трафик.

В конце июня «Кассир.ру» пожаловался в ФАС на доминирующее положение интернет-компании: поисковик продает билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче, но не предоставляет такой возможности другим операторам.  Тогда же основатель Ticketland Виталий Виноградов заявил о том, что поддерживает заявление своих коллег.

В Intickets также готовы поддержать это заявление, рассказала газете основатель сервиса Татьяна Кондратенко. Подтвердили проблемы с «Яндексом» и в Radario. В ФАС, Concert.ru и Parter.ru не ответили на запросы «Ъ», в BigBilet отказались от комментариев.

«Яндекс.Афиша» предоставляет доступ к билетам различных продавцов и открыт для сотрудничества, ответили на претензии билетных операторов в интернет-компании.

Крупнейшими продавцами билетов в 2018 г. были принадлежащие МТС сервисы Ticketland и Ponominalu.ru. Представитель оператора оценивал их долю более чем в 25% легального федерального рынка. Всего через онлайн-операторов продавалось в 2018 г. более 40% билетов, еще около 20% — через онлайн-кассы самих учреждений.

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Финансы
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Крупные банки выступили за увеличение комиссии за переводы в системе быстрых платежей

Ведомости
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Крупные банки не согласны с предложением ЦБ ограничить размер комиссий 0,4% от суммы трансакции при расчетах с юридическими лицами через систему быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рабочей группы по СБП при ассоциации «Финтех». Среди несогласных оказались Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк, узнала газета. По данным источников «Ъ», банки попросили поднять комиссию до 1%.

В Сбербанке и Райффайзенбанке не стали комментировать эту инициативу. В ВТБ предложили ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи. Низкий тариф будет снижать комиссионный доход банков, который сейчас направляется на программы лояльности для клиентов, объяснили в ВТБ. Альфа-банк заявил, что в этом вопросе он защищает интересы своих розничных клиентов, которые должны сами решать, с использованием какого платежного инструмента совершать тот или иной платеж.

Если решение об увеличении комиссии будет принято, то стоимость платежей через СБП станет для компаний сопоставимой с проведением безналичной оплаты по картам, напоминает газета. В ЦБ сообщили, что пока лишь обсуждают размер комиссии с участниками рынка.

Система быстрых платежей ЦБ заработала с февраля этого года и позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках – участниках СБП. Сейчас к ней подключены 14 банков, заявки подали около 100. Присоединяться к СБП отказывается Сбербанк, на который приходится более 60% всех быстрых платежей. Его собственная система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и его партнерами, среди которых «Тинькофф», Совкомбанк» и Webmoney. Перевод для партнеров стоит 1%. В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в СБП.

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Бизнес
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Суд отклонил иск к Блаватнику и Вексельбергу по делу о продаже ТНК-ВР

Ведомости
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Суд Нью-Йорка отклонил иск бывшего сенатора от Чувашии Леонида Лебедева к бизнесменам Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу, передает Bloomberg. Этот иск был подан еще в 2014 г., в нем Лебедев требовал от своих бывших бизнес-партнеров часть средств, вырученных от продажи ТНК-BP «Роснефти».

Лебедев, Вексельберг и Блаватник были партнерами по нефтяному бизнесу и участвовали в приватизации ТНК. Ранее Лебедев в суде заявлял, что помог партнерам приватизировать 40% ТНК, отозвав конкурирующую заявку и предоставив $25 млн вместе с 1,8% акций компании и 10,5% «Нижневартовскнефтегаза». В 2003 г. ТНК создала совместное предприятие с BP, бизнесмены и сенатор получили в нем контроль.

В 2013 г. «Роснефть» приобрела ТНК-BP. Вексельберг и Блаватник настаивали, что в ходе сделки полностью расплатились с Лебедевым через компанию Coral Petroleum, которую контролировал Лебедев, перечислив ей $600 млн. Лебедев с этим не согласился, заявив в суде, что компания ему не принадлежала. Он требовал выплатить ему 3,75% от $55 млрд, за которые была продана ТНК-BP, то есть чуть более $2 млрд.

Суд пришел к выводу, что соглашение, которое заключили Лебедев, Блаватник и Вексельберг, не имело силы контракта и не предполагало компенсаций сверх тех, что он уже получил. Адвокат Майкл Миллер заявил агентству, что Лебедев планирует обжаловать это решение.

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Технологии
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Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей

Ведомости
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Роскомнадзор направит письмо в Ozon с требованием разъяснить утечку данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства. Тот факт, что компания своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина, считают в Роскомнадзоре.

Ранее РБК обнаружил на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базу с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей Ozon. Издание проверило около сотни случайных адресов, и все они по-прежнему актуальны, но пароли уже не подходят. РБК отмечает, что утечка могла произойти еще полгода назад.

В Ozon заявили, что уже видели эту базу с данными пользователей. Сразу после обнаружения файла компания сбросила пароли у тех учетных записей, которые принадлежали пользователям интернет-магазина. Утечка могла произойти из-за того, что пользователи использовали одинаковые пароли для разных сервисов или из-за вируса, атаковавшего их компьютеры, считают в Ozon. Компания о каких-либо утечках или взломах никогда не сообщала.

Ozon – четвертый по величине интернет-магазин в России. У компании, по собственным данным, около 30 млн клиентов.

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Бизнес
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Ведомости
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные представлены в подготовленной ЦБ статистике платежного баланса России. На документ обратили внимание «Открытые медиа».

В I квартале 2019 г. «Газпром» экспортировал газ на $14,1 млрд. Во II квартале прошлого года доходы от экспорта газа составили $11 млрд.

С чем связано падение доходов от экспорта российского газа, неясно. «Газпром» еще не публиковал отчетность за II квартал.

В первой половине 2019 г. экспорт газа в дальнее зарубежье снизился на 5,9% до 95,3 млрд куб. м, сообщал ранее «Газпром». При этом помесячная динамика поставок возвращается к рекордам прошлого года. В июне поставки в Европу снизились всего на 2,1%.

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Бизнес
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Медведев поручил провести аукцион на месторождение в ЯНАО под СПГ-проекты

Ведомости
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Правительство поручило Роснедрам провести аукцион на Солетско-Ханавейское газовое месторождение на севере Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), размер стартового платежа для участия в конкурсе составит 2,35 млрд руб. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьером Дмитрием Медведевым. Аукцион должен быть проведен до конца года. Запасы газа по категориям C1 и C2 месторождения – 154,7 млрд куб. м, прогнозные ресурсы – 1,788 трлн куб. м.

«Участникам придется увеличить предложение, иначе аукцион будет признан недействительным, победитель должен будет ввести месторождение в разработку в течение 10 лет», – писал 8 июля РБК. Издание уточняло, что новое газовое месторождение на севере ЯНАО, вероятно, получит «Новатэк». Это связано с тем, что по условию лицензии недропользователь обязан поставлять газ для производства СПГ, а в регионе этим занимается только «Новатэк». Кроме того, около месторождения расположено Геофизическое месторождение, лицензия на которое принадлежит одному из проектов «Новатэка» – «Арктик СПГ – 1».

Собеседник издания, близкий к правительству, отмечал, что Солетско-Ханавейское – одно из месторождений в ЯНАО, выдачу лицензий на которые в 2016 г. государство заморозило под СПГ-заводы по просьбе председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона. Он подчеркивал, что условия аукциона не ограничивают конкуренцию. «Если у любой из наших компаний появится желание заняться строительством СПГ-завода в ЯНАО, милости просим», – говорил он.

Ранее председатель правления «Новатэка» заявлял, что компания может производить к 2030 г. до 70 млн т СПГ в год на полуостровах Ямал и Гыдан.

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Политика
Новости

У здания Мосгоризбиркома началась акция в поддержку Ильи Яшина

Ведомости
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У здания Московской городской избирательной комиссии началась акция в поддержку регистрации главы муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина кандидатом на выборы в Мосгордуму. Там собралось несколько десятков человек.

Сам Яшин на своей странице в Facebook назвал акцию депутатским приемом. Красносельский муниципалитет и избирательная комиссия находятся в одном здании. Таким образом он пытается добиться допуска независимых кандидатов на выборы, поясняет политик.

Ранее Яшин сообщил, что у него при проверке подписей, необходимых для участия в выборах, нашли 734 спорных подписи, которые должны будут пройти дополнительную проверку в МВД и, по его мнению, с высокой вероятностью будут забракованы. При этом количество допустимого брака не должно превышать 429 подписей. Яшин считает, что таким образом его хотят не пустить на выборы.

О нарушениях при проверке подписей также заявила юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. Она баллотируется в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Соболь написала, что подписи ее оппонентов Дмитрия Булыкина и Андрея Соколова проверялись без ее уведомления.

Экономика
Новости

Глава подразделения Росстата уволился после скандала с публикацией данных об инфляции

Ведомости
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Директор Межрегионального центра Росстата Евгений Сычев уволился после скандала с досрочной публикацией данных об инфляции. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития, в ведении которого находится Росстат. Межрегиональный центр Росстата отвечает за сбор, накопление, хранение и обработку статистической информации, говорится на сайте службы. Сычев ушел с поста директора центра по собственному желанию. Он работал в Росстате с 1974 г., возглавил Межрегиональный центр в 2000 г., говорится на сайте организации.

Центробанк 8 июля опубликовал сообщение о том, что инфляция в России в годовом выражении по итогам июня упала до 4,7% с 5,1% в мае. После этого министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ЦБ опубликовал данные Росстата раньше срока, что «абсолютно недопустимо». Он попросил коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу. Вслед за этим пресс-служба ЦБ заявила «Ведомостям», что данные об инфляции находились в открытом доступе на сайте Росстата с 8.00 мск, а на сайте регулятора появились в 15.00 мск. «В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет», – подчеркнули в ЦБ.

Пресс-служба Росстата признала, что данные об инфляции действительно появились на сайте службы раньше срока «по вине одного из подведомственных учреждений». В Росстате подчеркнули, что запустили программу повышения внутренней эффективности и готовы разработать регламент публикации данных, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Минэкономразвития по итогам служебного расследования выяснило, что случаи досрочной публикации данных Росстата происходили ранее неоднократно – «примерно один-два раза в год». «Министр [Максим Орешкин] был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведших к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен», – говорится в сообщении. В связи с этим ведомство решило разработать регламент подготовки и публикации данных на всех платформах Росстата с указанием сроков.

Политика
Новости

Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора телеканала

Ведомости
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Совладельцы и партнеры грузинского телеканала «Рустави-2» не стали увольнять его гендиректора Ника Гварамию, сообщается на сайте телеканала. Ранее отставки Гварамии потребовала акционер Нино Нижарадзе.

Нижарадзе не устраивает редакционная политика телеканала. Она считает, что монолог телеведущего Георгия Габунии, который допустил оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, нанес серьезный ущерб «Рустави-2». По ее мнению, Гварамия должен взять на себя ответственность и покинуть должность.

Габуния нецензурно высказался в адрес Путина 7 июля в своей передаче «Постскриптум». После этого у «Рустави-2» начался митинг с требованием уволить ведущего. Телеканалу пришлось прервать вещание из-за угрозы безопасности журналистов.

Руководство «Рустави-2» также принесло извинения за мат в эфире и отстранило Габунию от работы. Поведение телеведущего раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе.

Бизнес
Новости

Более 450 000 логинов и паролей пользователей Ozon попали в интернет

Ведомости
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В сеть попала база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей интернет-магазина Ozon, сообщает РБК. Издание обнаружило эту базу на одном из сайтов, собирающих утечки данных. Издание проверило около сотни случайных e-mail из этой базы с помощью сервиса Email Checker, все они по-прежнему актуальны. При этом указанные пароли для входа в Ozon уже не подходят. По данным издания, утечка могла произойти еще полгода назад.

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы издания заявил, что компания видела эту базу с данными пользователей. «Файл, о котором вы говорите, ходит по сети уже достаточно давно, и в свое время мы его также детально проверяли», – рассказал он. Собеседник РБК уточнил, что сразу после обнаружения файла компания сбросила пароли у тех учетных записей из найденной базы, которые принадлежали пользователям Ozon. Он предположил, что утечка могла произойти из-за того, что пользователи из списка использовали одинаковые пароли для разных сервисов. «Мошенники также могли получить их в разное время при помощи вирусной атаки на компьютеры пользователей», – добавил собеседник.

Ozon о каких-либо утечках или взломах никогда не сообщал. В декабре 2018 г. технический директор компании Анатолий Орлов заявил, что компания изменила систему восстановления паролей, включив в нее дополнительное шифрование. «Сейчас все пароли пользователей хранятся в хешированном виде («закодированные необратимым образом»): от пароля вычисляется необратимая функция, в результате проверить его можно, вычислив от него такую же функцию, но восстановить его невозможно. Лучше всего оберегаются те секреты, которые ты сам не знаешь», – говорил он изданию TJ.

Ozon – четвертый по величине российский интернет-магазин по итогам 2018 г., оценивали аналитики Data Insight. Он входит в 20 самых популярных сайтов рунета, согласно статистике SimilarWeb. У компании, по собственным данным, 30 млн клиентов.

Политика
Новости

Отказавшегося от признательных показаний участника «Нового величия» допросят повторно

Ведомости
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Осужденного по делу «Нового величия» Павла Ребровского, который отказался от своих показаний, допросят повторно, рассказал «Ведомостям» адвокат Максим Пашков, который представляет интересы другой участницы движения – Марии Дубовик.

О новом допросе попросило обвинение. Суд удовлетворил это ходатайство. Повторный допрос Ребровского состоится 19 июля.

Пашков считает повторный допрос Ребровского абсолютно немотивированным. Он напомнил, что на предыдущем заседании все стороны, в том числе обвинение, согласились с тем, что к нему вопросов больше нет. По мнению адвоката, на Ребровского попытаются оказать давление, чтобы он изменил ранее данные показания и вернулся к старой версии. Взамен ему могут предложить изменить наказание на условное. 11 июля суд рассмотрит апелляцию на его приговор.

Ребровский признал вину и был осужден на два с половиной года по делу «Нового величия». На заседании суда 8 июля он отказался от своих показаний. Ребровский заявил, что подписал все бумаги, потому что ему угрожали обвинением в терроризме (ст. 205 УК) и обещали условный срок в обмен на досудебное соглашение.

Всего в деле движения «Новое величие» десять фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Их обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).

Как прошла акция в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Финансы
Новости

Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов

Ведомости
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Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.

Рост экономики в ряде ведущих стран в последнее время замедлился и это, а также торговые конфликты и нерешенные политические проблемы могут повлиять на экономику США, сказал Пауэлл. На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил он: сегодня «представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».

Индекс S&P 500 на короткое время на два с небольшим пункта превысил отметку 3000, показав рост на 0,7%. До выступления Пауэлла фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones снижались на 0,2%.

Nasdaq Composite на утренних торгах поднимался до 8228,1 пункта. К 18.30 мск индексы немного сдали позиции: S&P 500 и Dow Jones подрастали примерно на 0,3%, Nasdaq – на 0,4%.

«Теперь все действительно уверены, что ФРС собирается снизить ставки на июльском заседании, – сказала The Wall Street Journal Шана Сиссел, старший портфельный управляющий CLS Investments. – Это многих заставило расслабиться».

На преодоление расстояния в 1000 пунктов у S&P 500 ушло почти пять лет: отметку в 2000 пунктов он прошел в августе 2014 г.

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