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Рогозин назвал непростым запуск ракеты с космическим телескопом

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал непростым запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ». «Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично», – написал Рогозин в Twitter. Он отметил, что разгонный блок и космический аппарат не подвели, и поблагодарил боевой расчет и специалистов, участвовавших в запуске.

Запуск ракеты с космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» состоялся 13 июля в 15.30 мск на космодроме «Байконур», он прошел в штатном режиме. Это был второй пуск ракеты-носителя данного типа в 2019 г.

Через два часа после запуска космический аппарат отделился от разгонного блока и орбитальная обсерватория начала свой полет в окрестность либрационной точки L2 системы Солнце – Земля. Все системы работают штатно.

Ожидается, что обсерватория начнет свою работу через три месяца, когда достигнет пункта назначения в 1,5 млн км от Земли. Аппарат будет работать в течение 6,5 г. Планируется, что за это время «Спектр-РГ» обнаружит около 100 000 скоплений галактик, 3 млн сверхмассивных черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты.