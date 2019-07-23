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Рогозин раскрыл причины переименования робота-космонавта «Федора»

Антропоморфный робот «Федор», доставленный на Байконур, сам попросил сменить ему имя на Skybot F-850, об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в Twitter.

«Федор» сам попросил», – заявил Рогозин в ответ на просьбу одного из читателей пояснить причину переименования робота. В данный момент «Федор» (он же Skybot F-850) готовится к полету в космос. Предполагается, что «Федор» станет первым российским роботом-космонавтом. Робот доставлен на Байконур, где он пройдет испытания перед полетом в космос. Пуск запланирован на 22 августа. В космосе робот пробудет до 3 сентября, после чего вернется на Землю.

Как отмечает «РИА Новости», робот получил имя «Федор» именно от Рогозина, работавшего во время его разработки вице-премьером. Почему робот получил такое имя, Рогозин не пояснял, однако известно, что старшего внука Рогозина зовут так же. В последующем имя FEDOR получило расшифровку Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).

Пользователи спросили, что значит буква F после имени Skybot. Руководитель «Роскосмоса» объяснил, что она указывает на серию робота. «F.E.D.O.R. – это имя семейства аватаров, их первого поколения. F как раз означает принадлежность к этому поколению», – отметил он.