Число платных подписчиков музыкальных сервисов Mail.ru Group достигло 2,5 млн

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Минкультуры предложило упростить открытие буфетов в театрах

Министерство культуры подготовило проект постановления, упрощающий открытие в театрах торговых точек и кафе. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов и предполагает внесение изменений в положение о театре в России.

Ведомство предлагает дать театрам право заключать договоры возмездного оказания услуг с операторами общественного питания и торговли. По действующим нормам театры могут либо сами организовывать буфеты, либо сдавать площади в аренду сторонним организациям. Новые правила дадут театрам более гибкие инструменты регулирования отношений с операторами общественного питания и мелкорозничной торговли, говорится в пояснительной записке. Например, договор оказания услуг не требует проведения торгов и согласования с учредителем, в том числе с Минкультуры.

По новому типу договора в театрах можно будет открывать как буфеты, так и нестационарные торговые точки. При этом театр сможет при необходимости перемещать кафе или лавки по своему усмотрению. Договор аренды такой возможности не предусматривает.

Кроме того, изменится и формат ценообразования аренды. Сейчас для того, чтобы сдать площадь, театры привлекают независимых оценщиков. Однако указанная ими стоимость часто бывает настолько высокой, что театры не могут найти арендаторов, способных снять помещение. В итоге площади пустуют, отмечается в пояснительной записке. Договоры об оказании услуг позволят театрам предлагать более конкурентные условия.

Ранее Минкультуры предложило разрешить всем учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки. Сейчас продажа алкоголя разрешена только в парках, а также в концертных залах и театрах. По мнению Минкультуры, эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей.