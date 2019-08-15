Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

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Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters. Представитель Microsoft пояснил, что компания собирает данные для улучшения предоставляемых услуг. По его словам, иногда Microsoft обращается к сторонним подрядчикам для получения помощи в улучшении этих услуг.
«Мы уточнили нашу политику в области конфиденциальности и внесли изменения в наиболее часто задаваемые ответы на вопросы по поводу наших продуктов с тем, чтобы внести большую ясность, и мы будем продолжать изучать возможные дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для этого», — пояснил представитель Microsoft.
Как отмечает интернет-издание Vice, ранее в политике конфиденциальности Microsoft не было пункта, в котором говорилось о праве сотрудников корпорации прослушивать записи разговоров пользователей. Теперь же в политике конфиденциальности говорится, что «обработка личных данных производится как автоматически, так и вручную (сотрудниками компании — «Ведомости»)». Издание напомнило, что ранее Apple, Google и Facebook запретили своим сотрудникам прослушивать аудиозаписи пользователей.
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Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ». Документ под названием «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД» обсуждался в конце июля на заседании комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».
«Методика в целом одобрена, но будет дорабатываться с учетом замечаний, — заявил изданию представитель вице-премьера Максима Акимова. По его словам, документ будет утвержден в сентябре. В нем говорится, что место установки камеры видеофиксации следует выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». При этом также должно учитываться «финансово-экономическое обоснование» разных вариантов установки. Владельцам дорог рекомендуется размещать в интернете информацию о местоположении камер. Однако используемые на дорогах муляжи необходимо обозначать на картах как действующие видеокамеры.
Утвержденная методика будет применяться во всех регионах, кроме Москвы, заявили газете в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Такое решение принял ранее комитет нацпроекта, отметили в ЦОДД.
По данным ГИБДД, на сегодняшний день в России установлено свыше 12 000 стационарных и более 4 000 передвижных видеокамер. В первом полугодии 2019 г. с их помощью выписано 52 млн постановлений, общая сумма наложенных штрафов составляет около 35 млрд руб.
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Президент Владимир Путин наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы. Копия соответствующего указа опубликована на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что Ермолов получил награду «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Награда присвоена на фоне проходящих в Москве протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Только две из многотысячных акций протеста были согласованы с мэрией Москвы и прошли на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. На них пришли 22 500 и около 50 000 человек соответственно, сообщал проект «Белый счетчик». Другие акции протеста проходили около зданий мэрии и Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном митингующих сотрудниками Росгвардии и полиции, а также жесткими задержаниями. После протестной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Фигурантами дела стали более 10 человек. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 претендентам на участие в выборах, всего было зарегистрировано 233 кандидата. Оспорить в суде отказ в регистрации смог только член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования – 8 сентября.
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Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервьюThe Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
«Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты... при этом используются технологии, большинство из которых были украдены у США», — пояснил Болтон. Так он прокомментировал взрыв, произошедший при испытаниях на военном полигоне под Северодвинском. По мнению Болтона, во время испытаний «что-то пошло не так». Россия пытается достигнуть «технического прогресса» при доставке ядерного оружия.
Минобороны 8 августа сообщило о ЧП на военном полигоне в Архангельской области. На морской платформе во время испытаний ракеты с жидкостный реактивный двигателем произошел взрыв. Изначально ведомство сообщило о гибели двух военнослужащих. Позже «Росатом» сообщил, что также погибли пять сотрудников госкорпорации, еще трое специалистов получили травмы. Росгидромет после взрыва зафиксировал скачок уровня радиации в Северодвинске – на некоторое время он оказался в 4–16 раз выше нормы.
Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал в Twitter ЧП на военном полигоне под Северодвинском. «Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского Skyfall (название ракеты «Буревестник» по классификации НАТО – «Ведомости») заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами», — отметил Трамп.
The New York Times 12 августа предположила, что на полигоне под Северодвинском могла взорваться ракета с ядерной установкой «Буревестник». Впервые о ней президент Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию в марте прошлого года.
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь прекратила голодовку, которую она начала после того, как ее не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы. Об этом Соболь сообщила на странице в Facebook.
«По просьбе матери Алексея Миняйло я прекращаю голодовку. Алексей держит ее в солидарность со мной с позднего вечера 13 июля. Со дня, когда рабочая комиссия избиркома 43-го округа в Мосгордуму вынесла решение об отказе мне в допуске на выборы», – пояснила Соболь. По ее словам, Миняйло начал голодовку еще до его задержания. Сейчас он находится в СИЗО, уточнила Соболь.
Миняйло является волонтером предвыборного штаба Соболь, одним из 12 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. «Алексей был тренером сборщиков подписей на моей кампании в Мосгордуму», – напомнила Соболь. По ее мнению, несогласованная с мэрией акция протеста, состоявшаяся 27 июля, была мирным шествием. Большую часть времени во время нее Миняйло находился рядом со зданием Хорошевского суда Москвы, где рассматривали очередное административное дело в отношении Соболь, отметила она. «Хотел выступить свидетелем в мою защиту», – уточнила Соболь. По ее словам, 27 июля не было массовых беспорядков. «Миняйло и другие 12 ребят, которые сейчас находятся в СИЗО, не поджигали машины, не уничтожали имущество. Дело по ст. 212 УК сфабриковано», – считает Соболь. По ее мнению, помочь фигурантам дела можно, придя 8 сентября на выборы и проголосовав за самого сильного кандидата.
На акции протеста 27 июля в центре Москвы задержали рекордное количество человек. По данным МВД, в отделения полиции были доставлены 1074 протестующих. «ОВД-инфо» насчитало 1373 задержанных. При этом Миняйло во время акции протеста задержан не был. Полицейские задержали его только в ночь на 1 августа.
Самые известные политические голодовки современной России
Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В середине июля 2004 г. депутат Госдумы от КПРФ Михаил Заполев объявил в своей приемной в Барнауле голодовку против монетизации льгот и намеревался просидеть без еды до рассмотрения законопроекта Госдумой во втором чтении. Проект он характеризовал как «глубоко антинародный и аморальный» (фото 2007 г.)
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Голодовку в знак протеста против монетизации льгот держали в течение 11 дней в начале 2005 г. депутаты фракции "Родина" во главе с Дмитрием Рогозиным. Депутаты 21 января назвали уже принятый закон "гексогеном для России". Во время голодовки о неподчинении партии заявил союз молодежи "За Родину!", активисты которого начали пикетировать Думу с лозунгом "Дима, съешь котлетку!"
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Дмитрий Рогулин / ИТАР-ТАСС
Одну из самых известных голодовок последнего времени держал депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Он боролся за пересмотр итогов выборов мэра Астрахани, на которых, по официальным данным, уступил единороссу Михаилу Столярову. Голодовка группы сторонников Шеина длилась с 16 марта по 24 апреля 2012 г.
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Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи
Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и ряд его соратников сообщили, что будут голодать в августе 2017 г. из-за отказа зарегистрировать список партии на выборах в парламент Северной Осетии. Голодовка была прекращена, когда Верховный суд отказался встать на строну партии.
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Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, закончив работу в парламенте, поехал руководить предвыборной кампанией партии в Приморье. После муниципальных выборов 2017 г. он сообщил, что объявляет голодовку из-за несогласия с итогами голосования, в том числе в Находке
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Антон Балашов / ТАСС
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что объявит голодовку в связи с фальсификациями в первом туре губернаторских выборов в Приморье в сентябре 2018 г.
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Евгений Разумный / Ведомости
Соратница Алексея Навального Любовь Соболь голодает с 13 июля из-за того, что нарушены ее права как кандидата на выборах-2019 в Мосгордуму
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Евгений Разумный / Ведомости
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов также объявил голодовку, сообщил 2 августа представитель его штаба. Жданов объяснил это тем, что исчерпаны иные способы «донести позицию». Оппозиционера сняли с выборов в Мосгордуму, а затем арестовали за организацию несогласованной акции в поддержку кандидатов 27 июля
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Более 250 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) подписали обращение в Мосгорсуд, который 15 августа рассмотрит апелляционную жалобу на арест студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках в Москве. Соответствующее обращение, подписанное коллегами, опубликовала в своем Facebookпрофессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, журналист Анна Качкаева.
Студент известен своим преподавателям и однокурсникам «как законопослушный и порядочный гражданин», говорится в обращении. «Насколько нам известно, следствие до сих пор не представило доказательств нарушения Жуковым уголовного законодательства», – отмечается там же. Авторы обращения призвали Следственный комитет России (СКР) прекратить дело о беспорядках против Жукова и других фигурантов, а суд – учесть все эти факты при выборе меры пресечения для студента.
По мнению сотрудников ВШЭ, Жуков незаконно подвергается преследованию. Они также обратили внимание на позицию Совета при президенте по правам человека, который не нашел признаков массовых беспорядков на несогласованной июльской акции в центре Москвы. «Это письмо выражает гражданскую позицию всех его подписавших, но не отражает позиции ВШЭ как организации», – говорится в обращении.
Жукову ранее было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. 2 августа Пресненский суд Москвы арестовал его. Личные поручительства за Жукова суду передали его однокурсники и преподаватели, в том числе проректор ВШЭ и самовыдвиженец на выборах в Мосгордуму Валерия Касамара. Под новым обращением она не подписалась.
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В Великобритании будут заблокированы рекламные ролики автомобиля Volkswagen и сыра «Филадельфия» марки Mondelez, передает телеканал Sky News. Причина – новый британский закон, запрещающий использовать в рекламе гендерные стереотипы. Он вступил в силу в июне.
По его данным, британское Агентство по рекламным стандартам получило 128 жалоб на рекламу Mondelez, в которой два мужчины забывают ребенка на конвейерной ленте в ресторане, потому что отвлеклись на еду. Зрители посчитали, что в рекламе использован стереотип о том, что мужчины не способны заботиться о детях.
Компания не согласилась с этим утверждением. По мнению Mondelez, рекламный ролик, наоборот, демонстрирует позитивный образ мужчин, которые играют ответственную и активную роль в уходе за детьми в современном обществе. Компания заявила, что специально не стала использовать в рекламе образ женщины, чтобы избежать стереотипа о том, что за детьми следят только мамы.
Критику у зрителей вызвала и реклама автомобиля Volkswagen Golf, на нее пожаловались три человека, сообщает Sky News. В ролике изображены мужчина, спящий в палатке на отвесной скале, два мужчины-астронавта в космическом корабле, мужчина-атлет с протезом ноги, а в финале показана женщина, сидящая на скамейке рядом с коляской. Зрители увидели в этой рекламе стереотип о том, что мужчины больше склонны к риску, а женщины всегда заботятся о детях.
Volkswagen заявил, что в рекламе нет идеи о том, что забота о детях – сугубо женская обязанность. Кроме того, роль женщины в этой рекламе не изображается негативно, подчеркнула руководитель отдела маркетинга британского подразделения Volkswagen Джеральдин Ингэм.
Как бренды оказывались в центре сексистских и расовых скандалов
instagram.com / reebok_russia
Российское представительство Reebok 7 февраля запустило акцию #нивкакиерамки. Это аналог западной рекламы бренда Be More Human, посвященной сильным женщинам. Одним из слоганов акции в России стала фраза «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Пользователи социальных сетей раскритиковали компанию за сексизм и глупость. Бренд сначала удалил картинки с рекламой, а затем вернул их, но убрал не понравившееся пользователям выражение. Reebok – далеко не единственный бренд, который решил эпатировать публику, но в результате столкнулся с критикой. Подробности – в галерее «Ведомостей»
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Gillette
Производитель аксессуаров для бритья Gillette также столкнулся с обвинениями в сексизме и унижении достоинства мужчин. В январе Gillette запустил рекламную кампанию The Best Men Can Be. На YouTube вышел ролик, в котором компания призывает общественность пересмотреть взгляды на мужественность. Те, кто посмотрел ролик, стали писать в комментариях, что компания упрекает мужчин в склонности к насилию и домогательствам. Gillette не стал удалять ролик с YouTube, за три недели он набрал 28 млн просмотров. «Gillette верит в лучшее в мужчинах, – комментировал рекламную кампанию президент Procter & Gamble (владелец бренда Gillette) Гэри Кумб. – Возлагая ответственность друг на друга, устраняя оправдания плохому поведению и поддерживая новое поколение, работающее над лучшей реализацией возможностей, мы можем добиться положительных изменений, которые будут иметь значение на долгие годы»
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Gucci
В феврале модный дом Gucci оказался в центре расистского скандала. Выпущенный брендом джемпер раскритиковали за то, что он напоминает «блэкфейс» – черный грим белых актеров, изображавших афроамериканцев. Компании пришлось убрать свитер из продажи
3/9
Dolce & Gabbana
В ноябре 2018 г. разразился международный скандал вокруг Dolce & Gabbana. Тень на репутацию итальянского модного дома бросила запущенная в интернете рекламная кампания #DGLovesChina. Dolce & Gabbana выпустил три видеоролика под названием «Едим палочками». В них женщина азиатской внешности, одетая в платье из последней коллекции бренда, пытается палочками есть традиционную итальянскую еду. Ролики вызвали волну негодования в Китае: пользователей оскорбило стереотипное изображение китайцев. Они обвинили Dolce & Gabbana в расизме и потребовали удалить ролики. Компания была вынуждена это сделать и извиниться
4/9
Suistudio
Производитель женских деловых костюмов – нидерландская компания Suistudio в октябре прошлого года выпустила рекламу новой коллекции. В ней обнаженные мужчины были изображены в качестве атрибута красивой жизни женщины. Suistudio раскритиковали за провокацию и сексизм. Компания не стала приносить извинения
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В октябре 2018 г. в рекламе российского подразделения IKEA пользователи соцсетей увидели признаки бытового сексизма. На официальной странице компании в Facebook была размещена инструкция «Что делать, если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки». «Провинившимся» женщинам предлагалось приготовить мужчине блинчики с вареньем, украсить стол текстилем из IKEA, улыбаться и избегать выражения «дорогой, нам надо поговорить». А также, видимо, ждать его, как преданное домашнее животное, – на фото поста была изображена сидящая за накрытым столом собака. Компания удалила пост из Facebook, как только под ним стали появляться гневные комментарии
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H&M
В январе 2018 г. на сайте H&M появилась фотография темнокожего мальчика, одетого в толстовку с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях». Пользователи соцсетей обвинили бренд в расизме. Бренд извинился за фото и убрал толстовку из магазинов по всему миру
7/9
Jimmy Choo
В декабре 2017 г. рекламный ролик бренда обуви и аксессуаров Jimmy Choo, размещенный на YouTube, стал поводом для возмущений. В ролике модель Кара Делевинь гуляет по вечернему Нью-Йорку в коротком красном платье и сапогах, а мужчины свистят ей в след. Ролик был признан сексистским и пропагандирующим кэтколлинг – оказание грубых знаков внимания женщине на улице. Компания не удаляла ролик, он до сих пор доступен на YouTube-канале Jimmy Choo
8/9
facebook.com/naythemua
В октябре 2017 г. Dove пришлось извиняться за рекламу геля для душа, в которой чернокожая девушка снимает футболку и превращается в белокожую. В соцсетях видеоролик сочли расистским
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«Газпром» зарегистрировал изображение «Лахта центра» – многофункционального бизнес-центра в Санкт-Петербурге – в качестве товарного знака, следует из квартальной отчетности компании. На это обратил внимание «Интерфакс». Согласно отчетности, это было сделано еще в мае.
Зарегистрированы шесть вариантов изображения: белый силуэт «Лахта центра» (вид с Васильевского острова) на синем фоне, синий силуэт на белом фоне, серый на белом, белый на сером, белый на черном и черный на белом.
«Лахта центр» расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, его строительство началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м выше московской башни «Федерация» и уступает лишь 540-метровой Останкинской телебашне. В здании будет находиться штаб-квартира «Газпрома».
Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»
Евгений Егоров для Ведомостей
Строительство «Лахта центра» в Петербурге планируется завершить осенью 2018 г. Его общая площадь составит около 400 000 кв. м. Визитная карточка проекта – 462-метровый небоскреб (87 этажей), который должен стать самым высоким зданием в Европе. Сюда из Москвы переедут структуры «Газпрома»
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Евгений Егоров для Ведомостей
Для сравнения: высота 35-этажного головного офиса «Газпрома» в Москве – 150 м. Полезная площадь офисных помещений в новом небоскребе «Газпрома» – около 130 000 кв. м, сообщается в презентационных материалах «Лахта центра»
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Евгений Егоров для Ведомостей
87-этажный небоскреб – первая фаза проекта на участке в 8 га, рассказал «Ведомостям» архитектор «Лахта центра» Филипп Никандров: «Там будут большие благоустроенные пространства – три общественные площади, открытый амфитеатр со сценой на фоне залива, музей занимательной науки с планетарием, концертный зал. Башню завершает не кабинет руководителя компании, а доступная обзорная площадка, безусловный центр притяжения для туристов»
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Евгений Егоров для Ведомостей
Какие именно подразделения компании, в каком составе и когда будут переезжать в новую штаб-квартиру, представитель «Газпрома» комментировать отказался
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Евгений Егоров для Ведомостей
Арендаторы будут сами обустраивать внутреннее пространство за пределами общих зон центра, рассказывал «Фонтанке» в августе исполнительный директор проекта Александр Бобков
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Евгений Егоров для Ведомостей
Переезд «Газпрома» в Петербург длится уже около пяти лет, но официально компания о ходе этого процесса ничего не сообщает
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Евгений Егоров для Ведомостей
Пока строительство «Лахта центра» не завершено, структуры «Газпрома» заняли помещения в 57 бизнес-центрах, расположенных по всему Петербургу, подсчитали аналитики
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Евгений Егоров для Ведомостей
Из чуть менее 2200 человек, работавших в московской штаб-квартире на ул. Наметкина, в Петербург переехало около 1800 сотрудников
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Евгений Разумный / Ведомости
Некоторые работники московского офиса (на фото) отказались переезжать и покинули компанию, знают собеседники «Ведомостей», знакомые с ходом переезда
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Евгений Разумный / Ведомости
На улице Наметкина продолжают работать несколько десятков человек
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Евгений Егоров для Ведомостей
Когда офис «Газпрома» переедет в «Лахта центр», сотрудникам откроются отличные виды из окон. На фото виден стадион «Санкт-Петербург арена», Западный скоростной диаметр, в центре фотогрфии - Исаакиевский собор
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Евгений Егоров для Ведомостей
Пешеходный мост к стадиону, Бычий остров и парк развлечений «Питерлэнд»
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал в своем Facebook продажу доли госкомпании в фармацевтическом производителе «Нанолек». Ранее РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки, сообщил, что «Роснано» продала свою долю в 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее выкупили текущие акционеры «Нанолека».
Чубайс подчеркнул, что госкомпания выполнила все свои задачи в этом проекте. Среди задач, стоявших перед «Роснано», он назвал создание современной биофармацевтической компании, строительство производственного комплекса в Кировской области, вывод компании в лидеры по производству вакцин для детей в России.
«Нанолек» – производитель вакцин в Кировской области. Компания делает вакцину международной фармацевтической компании Sanofi «Пентаксим». Кроме вакцин у «Нанолека» есть препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Компания сотрудничает с международными фармацевтическими гигантами, в частности с Merck, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser. По итогам 2018 г. ее выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль – 217 млн руб.
Источник РБКуточнял, что «Нанолек» является 100%-ной «дочкой» кипрской фирмы Nanolek Holding ltd. Такие же данные есть в «СПАРК-Интерфаксе». Конечными бенефициарами «Нанолека» являются президент компании Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус через две компании: Epidbiomed group limited и «Глорияинвест».
Бизнес
Новости
СМИ узнали о планах Прохорова продать Brooklyn Nets сооснователю Alibaba
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Российский миллиардер Михаил Прохоров до конца недели может полностью продать баскетбольный клуб Brooklyn Nets тайваньскому бизнесмену, вице-президенту и сооснователю Alibaba Group Джозефу Цаю. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, весь клуб обойдется Цаю в $2,35 млрд. В прошлом году бизнесмен купил у Прохорова 49% акций Brooklyn Nets за $1 млрд, а теперь выкупает оставшиеся 51% акций клуба.
Согласно условиям прошлогодней сделки, Цай получил опцион на выкуп у Прохорова в 2021 г. дополнительного пакета акций клуба с тем, чтобы стать контролирующим акционером. Домашняя арена Brooklyn Nets не являлась частью сделки, вероятно, она будет по-прежнему принадлежать Onexim Sports and Entertainment.
Впервые о планах продать акции Brooklyn Nets Прохоров заявил в апреле 2017 г. В сентябре того же года газета New York Post сообщила о планах бизнесмена продать контрольный пакет клуба в два этапа: сначала миноритарную долю, а затем, в краткосрочной перспективе, – всю команду. В качестве потенциального покупателя назывался Цай, а сумма сделки оценивалась в $2 млрд.
Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets, по данным Forbes, занимает 37-ю строчку в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира. Продажа 49% акций клуба позволила Прохорову по итогам прошлого года занять второе место в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.
Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году
Артем Коротаев / ТАСС
Сергей Галицкий Доход: $2,44 млрд Источник: продажа 29% акций ритейлера «Магнита» банку ВТБ
1/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Михаил Прохоров Доход: $1,77 млрд Источник: продажа акций UC Rusal и 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets
2/10
Максим Стулов / Ведомости
Владимир Лисин Доход: $1,59 млрд Источник: дивиденды НЛМК
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Мордашов Доход: $1,46 млрд Источник: дивиденды «Северстали», составившие основу доходов (превысили $1,2 млрд), а также дивиденды Nordgold и TUI
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Алишер Усманов Доход: $1,12 млрд Источник: продажа 30,05% в лондонском футбольном клубе «Арсенал», дивиденды «Металлоинвеста»
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владимир Потанин Доход: $1,12 млрд Источник: дивиденды «Норильского никеля»
6/10
Максим Стулов / Ведомости
Вагит Алекперов Доход: $740 млн Источник: дивиденды и продажа акций «Лукойла»
7/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг Доход: $710 млн Источник: продажа акций и дивиденды в компании Sulzer (около $500 млн, средства от продажи акции заморожены до отмены санкций США), продажа акций Coto Telematics, дивиденды Oerlikon, дивиденды «Т плюс»
8/10
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Роман Абрамович Доход: $600 млн Источник: дивиденды «Евраза» (превысили $475 млн), «Норильского никеля», «Трансконтейнера», High Gold Mining
9/10
Евгений Разумный / Ведомости
Сулейман Керимов Доход: $490 млн Источник: дивиденды «Полюса»
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Котировки Uber Technologies Inc. в среду упали до минимальной отметки с момента размещения компании на Нью-Йоркской фондовой бирже в мае этого года. В 19.30 мск стоимость одной акции составляла $33,94, что на 6,89% (или $2,51) меньше стоимости к закрытию предыдущего дня.
Как отмечает Bloomberg, причинами падения котировок Uber стали публикация квартальной отчетности на прошлой неделе, а также в целом негативные настроения на рынке.
Ранее Uber отчитался о рекордном квартальном убытке. Во II квартале года он составил $5,2 млрд, следует из отчетности компании. По сравнению с предыдущим кварталом убыток вырос в пять раз. Рост потерь компания объяснила расходами, связанными с IPO: они составили $3,9 млрд. Еще почти $300 млн Uber потратил на премии водителям в связи с размещением.
Uber – международная технологическая компания, которая развивает одноименное приложение по вызову такси. Она была основана в 2009 г. В мае этого года компания привлекла более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг китайской Alibaba в 2014 г.
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Gleb Garanich / REUTERS
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А. Махонин / Ведомости
Пуленепробиваемый жилет
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В НАТО посчитали небезопасным маневр российского истребителя во время инцидента с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя североатлантического альянса.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Во время инцидента министр следовал в Москву из Калининграда, где он находился с рабочей поездкой. F-18С – испанский истребитель американского производства. Российским летчикам Су-27 удалось его оттеснить и не позволить подойти близко к борту Шойгу, говорилось в сообщении Минобороны.
По словам представителя НАТО, самолет Ту-214, на борту которого находился Шойгу, имел действующий план полета, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе. При этом сопровождавшие его два самолета Су-27 летели без плана полета, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами, утверждает собеседник CNN. Поэтому истребители F-18 были подняты с базы в литовском Шауляе для оценки ситуации, объяснил он.
После того как была проведена оценка намерений российских истребителей, испанские самолеты повернули влево, чтобы вернуться в аэропорт базирования, продолжил представитель НАТО. Однако в этот момент, по его словам, один из Су-27 также повернул влево и почти пересек «небезопасным образом» курс полета одного из F-18.
Последствий этого маневра удалось избежать благодаря быстрой реакции пилота испанского истребителя, заключил собеседник CNN. Минобороны пока никак не прокомментировало эту информацию.
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