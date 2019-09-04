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В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс». В противном случае издание может лишиться аккредитации от Министерства иностранных дел России.

«Есть и другие рычаги – мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они [ее] приостановили или лишили вообще полностью их отдельных корреспондентов», – заявил он.

Глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффман ранее направил Пискареву письмо, в котором пояснил, что не видит правовой возможности участвовать в работе комиссии российского парламента, поскольку медиакорпорация подотчетна надзорным органам Германии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обвинял издание Deutsche Welle во вмешательстве в дела России. МИД России пояснял, что вмешательством могут считаться призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Само издание отвергало обвинения во вмешательстве и указывало, что соблюдает российские законы.