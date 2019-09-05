Костин: ВТБ не сможет продавать акции «Ростелекома» в течение четырех лет
Президент ВТБ Андрей Костин рассказал о четырехлетнем моратории на продажу части пакета акций «Ростелекома», владельцем которого станет госбанк. «Часть доли [ВТБ в «Ростелекоме»] будет связана специальным соглашением с правительством о непродаже, чтобы правительство имело контроль», – уточнил он в интервью телеканалу РБК.
О том, что ВТБ получит 17% государственного «Ростелекома», стало известно 4 сентября. «Ростелеком» решил провести допэмиссию, чтобы стать единственным владельцем «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Костин пояснял, что «Ростелеком» расплатится и деньгами, и своими акциями. «Сделка могла бы привести к существенному увеличению долговой нагрузки «Ростелекома», поэтому решили часть денег привлечь за счет допэмиссии», – пояснял он.
Сейчас «Ростелеком» владеет 45% акций Tele2, остальное – у компании Tele2 Russia Holding AB, в которой 50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% – банку «Россия». Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в марте сообщал, что госкомпания договорилась с другими акционерами о консолидации 100% акций оператора.
По словам Костина, ВТБ в рамках сделки по продаже доли в сотовом операторе Tele2 «Ростелекому» выходит из непрофильного актива в портфельную инвестицию. «У нас будет пакет биржевых акций, который, в принципе, торгуется на рынке. И мы сможем продавать их по рыночной цене», – отметил глава ВТБ.