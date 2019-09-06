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Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона

Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет пользователям скрыть свой номер телефона от всех пользователей. Об этом сообщается в блоге Telegram. Пользователям нужно обновить приложение мессенджера до последней версии и в настройках приватности выбрать, кто может видеть их номер телефона: кто угодно, только контакты или никто.

В последнем случае номер телефона становится недоступен даже уже добавленным контактам, которые ранее его видели, убедился корреспондент «Ведомостей».

Также обновление позволяет выбрать, кто может найти пользователя по номеру телефона. Выбор функции «Мои контакты» гарантирует, что случайные пользователи, добавившие номер человека в контакт-лист, не смогут найти его профиль в Telegram, отмечается в блоге.

До этого номер пользователя Telegram автоматически отображался, если его контакт был сохранен в телефонной книге собеседника. На этот недостаток жаловались протестующие в Гонконге, которые считали, что полиция с его помощью устанавливает личность участников протестов.

Полиция Гонконга якобы составляла контакт-листы с тысячами телефонных номеров, добавлялась в группы протестующих и определяла участников по номерам. Reuters 31 августа сообщал, что именно в связи с протестами в Гонконге команда Telegram решила выпустить обновление, повышающее анонимность пользователей мессенджера.