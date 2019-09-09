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Bloomberg: Apple и Foxconn нарушили законы Китая при производстве iPhone

Apple и ее производственный партнер Foxconn Technology Group нарушили трудовое законодательство Китая, используя слишком много временного персонала на крупнейшей фабрике по производству iPhone в Чжэнчжоу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расследование некоммерческой правозащитной группы China Labor Watch.

Согласно исследованию, в августе количество временных сотрудников на фабрике (в том числе школьников) превышало 50% вместо допустимых 10%. В 2018 г. доля временных сотрудников составляла 55%. В августе этот показатель был примерно 50%. Однако в конце месяца многие школьники вернулись к занятиям и количество временных работников снизилось до 30%, что также является незаконным, говорится в исследовании.

В Аpple агентству сообщили, что компания признает факт нарушения трудового законодательства и «тесно сотрудничает с Foxconn для решения этой проблемы». Foxconn Technology Group также признала нарушения закона. «Apple переносит затраты от торговой войны между Китаем и США на рабочих и получает прибыль от использования их труда», – говорится в сообщении правозащитной группы.

Тайваньская Foxconn Technology Group – крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple. Компания основана в 1974 г. В 2018 г. ее выручка составила 5,2 трлн тайваньских долларов ($166 млрд).