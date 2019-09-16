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Росстат сообщил о DDoS-атаке на свой обновленный сайт

Обновленный сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что специалисты работают над восстановлением его работоспособности.

«С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDOS-атаке. В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво», – говорится в сообщении.

Новый сайт Росстата был запущен в эксплуатацию летом 2019 г. До 13 сентября он работал в тестовом режиме, а с 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта.

Счетная палата в августе опубликовала результаты мониторинга трат Росстата на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Контрольное ведомство указало, что приложения Росстата в App Store и Google Play так и не появились.

Контракт на работы по обновлению дизайна сайта и созданию приложений был заключен с ЗАО «Ланит», сумма составляла 65 млн руб. «Росстатом приняты и оплачены работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта», – сообщалось в материалах Счетной палаты. Однако в пресс-службе компании «Ланит» отмечали, что все работы в рамках контракта с Росстатом были выполнены в установленные сроки, писал «Коммерсантъ». Компания настаивала, что сайт был запущен, хотя и в тестовом режиме, а приложения Росстата проходили в тот момент проверку и регистрацию в App Store и Google Play.