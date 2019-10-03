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Законопроект об удалении пиратских ссылок из поисковиков доработают к ноябрю

Участники антипиратского меморандума продлили срок внесения в Госдуму проекта соответствующих поправок в законодательство до 31 октября, рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из таких компаний. Представитель Роскомнадзора, на чьей площадке компании договорились год назад о подписании меморандума, подтвердил, что срок внесения поправок продлен на месяц – до конца октября. Это оформлено протоколом заочного собрания участников.

Меморандум в ноябре 2018 г. подписали медиа- и IT-компании, в том числе «Яндекс»: они договорились, что поисковики будут удалять ссылки на нелегальные копии сериалов, фильмов и телепрограмм по жалобам правообладателей, судебного решения для этого не потребуется. Это дело добровольное, в законе пока оно не описано.

Предполагалось, что меморандум станет временным соглашением, которое постепенно будет заменено законом. Первоначальный меморандум действовал до 1 сентября 2019 г., потом был продлен до конца 2019 г. Его участники установили дедлайн для внесения поправок в Госдуму – 30 сентября. Если срок срывается, то меморандум перестает действовать, было указано в протоколе. Фактически это означало, что тот же «Яндекс» с 1 октября мог бы прекратить удаление пиратских ссылок из поисковой выдачи. Для правообладателей это критически важно: они называют поисковики одним из главных источников трафика для пиратов.

Но 30 сентября сотрудники медиакомпаний рассказали «Ведомостям», что договариваются о продлении дедлайна и что «Яндекс» продолжает удалять ссылки. Это подтвердил и президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин. Именно МКС – держатель реестра, куда правообладатели вносят пиратские ссылки для их последующего удаления из поисковиков.

Сам текст поправок участники меморандума согласовали к середине июля и передали в комитет по информационной политике Госдумы, члены которого, как предполагалось, и внесут законопроект официально на рассмотрение парламента. Но как объяснял председатель этого комитета Леонид Левин, разработанный медиакомпанией документ требует доработки до его внесения в парламент.