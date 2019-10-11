Роспотребнадзор создаст приложение для составления рациона и подсчета калорий

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Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру. Об этом он написал в Instagram. Квартира площадью 78,5 кв. м расположена в московском районе Марьино, это единственный объект недвижимого имущества, находящийся в его собственности, утверждает Навальный. «Моя квартира в Марьине им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец», – отметил Навальный. Требования об аресте выдвинуты из-за участия оппозиционера в несогласованных акциях протеста в центре Москвы 27 июля и 3 сентября, уточнил он.

По словам Навального, прокуратура Москвы направила в суд официальное письмо с утверждением, что политик является одним из организаторов акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В свою очередь Росгвардия сообщила прокурору, что из-за митингов была вынуждена задействовать на этих акциях протеста своих бойцов. «И выплатила этим людям огромные сверхурочные. Больше 4 млн руб. И теперь они хотят, чтобы эти 4 млн им вернули организаторы акций», – уточнил Навальный, отметив, что прокуратура поддержала требование Росгвардии о возврате выплаченных сверхурочных. При этом политик сомневается, что бойцам Росгвардии действительно выплатили эти деньги.

«Ведомостям» не удалось отправить запрос в прокуратуру Москвы в связи с тем, что указанный на ее сайте телефон не был переключен на факс и к нему никто не подходил. Кроме факса прокуратура принимает запросы по почте, других средств связи со СМИ ведомство не имеет.

Адвокат Сергей Бадамшин написал в Telegram-канале, что прокуратора просила суд арестовать не только имущество Навального, но и имущество всех ответчиков по делу: Владимира Милова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Любови Соболь, Александра Соловьева и Олега Степанова. «Но еще 9 сентября Черемушкинский суд отказал в наложении ареста на их имущество», – уточнил Бадамшин.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несогласованной акции 27 июля, по данным «ОВД-инфо», полиция задержала 1373 человек, 3 августа – 1001 участника.

Из-за митингов к оппозиционерам ранее стали подавать иски различные предприятия, учреждения и компании, в частности ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен». По иску первого суд взыскал с ответчиков 3,4 млн руб., по иску второго – 1,2 млн руб., по иску третьего – почти 55 000 руб. 30 сентября управление МВД по Москве подало несколько исков к оппозиционерам. 8 октября ведомство пояснило, что требует возместить ущерб из-за «привлечения сил и средств на обеспечение общественного порядка» на несогласованных акциях. В свою очередь прокуратура подала иск к оппозиционерам 4 сентября. 8 октября надзорное ведомство назвало причину подачи иска – требование возместить расходы Росгвардии во время акций протеста 27 июля и 3 августа.

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