Технологии

Новости

Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет

Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube. На сцену выйдут гитарист Юрий Каспарян, бас-гитаристы Игорь Тихомиров и Александр Титов. На концерте будет использован оцифрованный голос погибшего Виктора Цоя. Продюсер концерта – сын певца Александр Цой. Также музыканты объявили о будущих выступлениях «Кино» на концерте проекта «Симфоническое кино» в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка».

«Кино» – культовая группа советского периода, она была создана в 1981 г., подавляющее большинство песен написал и исполнил Цой. Одни из самых известных – «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», «Алюминиевые огурцы», «Хочу перемен», «Кончится лето». В 1990 г. Цой разбился на машине, в следующем августе исполнится 30 лет со дня его смерти.

Свою последнюю пресс-конференцию «Кино» провело в январе 1991 г., когда представило публике одноименный альбом (также известный как «Черный»). После этого группа распалась.

В 2018 г. Александр Цой через суд добился признания за ним всех прав на записи «Кино».