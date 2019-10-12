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Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет

Ведомости
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Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube. На сцену выйдут гитарист Юрий Каспарян, бас-гитаристы Игорь Тихомиров и Александр Титов. На концерте будет использован оцифрованный голос погибшего Виктора Цоя. Продюсер концерта – сын певца Александр Цой. Также музыканты объявили о будущих выступлениях «Кино» на концерте проекта «Симфоническое кино» в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка».

«Кино» – культовая группа советского периода, она была создана в 1981 г., подавляющее большинство песен написал и исполнил Цой. Одни из самых известных – «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», «Алюминиевые огурцы», «Хочу перемен», «Кончится лето». В 1990 г. Цой разбился на машине, в следующем августе исполнится 30 лет со дня его смерти.

Свою последнюю пресс-конференцию «Кино» провело в январе 1991 г., когда представило публике одноименный альбом (также известный как «Черный»). После этого группа распалась.

В 2018 г. Александр Цой через суд добился признания за ним всех прав на записи «Кино».

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Суд арестовал имущество бывших сотрудников НПО им. Лавочкина

Ведомости
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Суд арестовал имущество бывших сотрудников НПО им. Лавочкина — Сергея Лешемевского и Екатерины Аверьяновой, а также председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя московского главка Следственного комитета. По его словам, арест наложен на имущество обвиняемых стоимостью около 400 млн руб.

Лемешевский, занимавший должность гендиректора НПО им. Лавочкина, и экс-руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Аверьянова были задержаны в конце июля. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Третьим фигурантом дела стал Третьяков.

По версии следствия, Лемешевский по совету Аверьяновой заключил договоры с адвокатским бюро «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг для НПО. Однако услуги эти, по данным следствия, оказывались не сотрудниками адвокатского бюро, а штатными юристами предприятия. При этом, как говорится в материалах уголовного дела, уплаченные в рамках соглашений с адвокатским бюро деньги включались предприятием в себестоимость своей продукции. Таким образом юридические услуги фактически оплачивались за счет бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказов. 

НПО им. Лавочкина является ведущим разработчиком лунной программы России, которая начнется с 2021 г., а также партнером европейских предприятий по проекту освоения Марса «Экзомарс» (2020 г.), в рамках которого «Роскосмос» разрабатывает посадочный модуль.

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Новости

Путин пообещал вывести из Сирии войска, если власти страны попросят об этом

Ведомости
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Все иностранные силы, находящиеся в Сирии нелегитимно, должны покинуть ее территорию, заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия тоже поступит так, если руководство страны скажет, что не нуждается в присутствии российских военных. Об этом президент заявил в интервью RT, Arabik Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию.

Путин отметил, что вопрос об иностранном присутствии в Сирии сейчас обсуждается со всеми партнерами России, в том числе с Ираном и Турцией. «Я говорю открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия», – подчеркнул президент. Он добавил, что территориальная целостность Сирии должна быть полностью восстановлена.

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Турецкое вторжение в Сирию вызвало осуждение у европейских стран и Ирана, Россия занимает более осторожную позицию и не критикует открыто действия Турции. Власти США заявили, что не будут предоставлять туркам военную помощь в ходе этой операции, но не будут и противостоять вторжению.

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Visa, Mastercard и eBay отказались от проекта Facebook по выпуску криптовалюты

Ведомости
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Американские корпорации Visa, Mastercard, eBay и Stripe отказались от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявления компаний. По словам их представителей, корпорации видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. Stripe допустила, что может присоединиться к проекту на более позднем этапе, Visa отметила, что подождет разрешения всех вопросов Facebook с регуляторами.

На прошлой неделе PayPal, являющаяся оператором международной платежной системы, отказалась участвовать в проекте по выпуску криптовалюты Libra. Такое решение руководство компании объяснило желанием сосредоточиться на развитии существующего бизнеса.

О планах выпустить собственную криптовалюту Facebook объявил в июне текущего года. Ее функционирование будет основано на технологии блокчейн – децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Американские компании опасаются участвовать в проекте Facebook из-за критики Libra со стороны американских и европейских властей, писала газета The Wall Street Journal.

Кто разбогател на криптовалюте

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Посольство уточнило число россиян на борту разбившегося в Африке Ан-72

Ведомости
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На борту разбившегося в Демократической Республике Конго Ан-72, по уточненным данным, находились два россиянина, сообщило российское посольство в этой стране. Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955-го входили в состав экипажа. Экстренные службы республики продолжают поисково-спасательную операцию.

Военно-транспортный Ан-72 потерпел крушение 10 октября. Он вылетел из города Гома в столицу Киншасу, но через час связь с ним была потеряна. На следующий день посольство России сообщило, что в составе экипажа были россияне, их число уточнялось.

Всего на борту находились четыре пассажира и столько же членов экипажа – как военные, так и гражданские. Местное издание Actualite со ссылкой на источники сообщало, что пассажирами были три охранника и водитель президента страны. Причины крушения пока неизвестны, в регионе 10 октября были плохие погодные условия.

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Комиссия по ценным бумагам США приостановила выпуск криптовалюты от Telegram

Ведомости
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась от суда временного запрета в отношении двух компаний – Telegram Group Inc и TON Issuer Inc на выпуск ими криптовалюты, говорится в сообщении ведомства.

Telegram Group Inc и ее дочерняя компания TON Issuer Inc начали привлекать капитал в январе 2018 г. для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) командой Павла Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг, обещала компания. Криптовалюта для обращения в TON называется Gram. TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространенных сейчас блокчейнов Bitcoin и Ethereum, обещала команда Telegram, и более того – сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.

В сентябре Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию платформы – гораздо позднее, чем Дуров обещал инвесторам. Закрытое тестирование TON началось в апреле 2019 г. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить до 31 октября 2019 г. рабочую блокчейн-сеть. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.

Telegram Group Inc и TON Issuer Inc в закрытом режиме продали 2,9 млрд Grams 171 покупателю по всему миру, в том числе 1 млрд Grams – 39 покупателям из США, пишет SEC. Валюта должна поступить на счета покупателей не позднее 31 октября, после чего они смогут продать миллиарды Grams на открытом рынке США, добавляет комиссия. «Мы намерены предотвратить наводнение нашего рынка валютой, которую считаем незаконно проданной», – указано в сообщении.

Telegram Group Inc и TON Issuer Inc не зарегистрировали выпуск криптовалюты, хотя были обязаны это сделать, указывает комиссия, – в частности, они якобы не предоставили инвесторам достаточно информации о своем финансовом состоянии, менеджменте компаний, факторах риска и пр.

Иск SEC грозит компаниям полным запретом выпуска криптовалюты, штрафами и прочими наказаниями.

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Политика
Новости

Адвокат Трунов заявил о возбуждении уголовного дела против экс-главы Челябинской области

Ведомости
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Против Бориса Дубровского, который был главой Челябинской области с 2014 по 2019 г., возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

По его словам, следственный департамент МВД возбудил дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд руб., сказал Трунов. Период деяний, инкриминируемых Дубровскому, относится к 2016–2018 гг.

Трунов сказал «Ведомостям», что дело «только возбудили» и еще неизвестно, кто именно будет представлять юридические интересы экс-губернатора.

Дубровский покинул пост губернатора весной 2019 г., написав заявление по собственному желанию. Вместо него врио был назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, в сентябре его избрали главой Челябинской области.

Это второй подряд отставной губернатор Челябинской области, против которого возбуждают уголовное дело. Михаилу Юревичу, который руководил регионом в 2010–2014 гг., в 2017 г. заочно предъявили обвинение в получении взятки. Его интересы представлял Трунов. В 2016 г. адвокат вместе с Юревичем был среди кандидатов в Госдуму от «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС). Список РППС был снят Центризбиркомом.

Технологии
Новости

Основной владелец Qiwi допустил продажу небольшого пакета в компании

Ведомости
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Основной владелец платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин допускает, что в компании может быть продана небольшая доля. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

«Есть какие-то сценарии, при которых очень маленькие доли акций могут уйти на рынок, но маленькие», – сказал он. По его словам, речь может идти о доли в несколько процентов.

Солонин пояснил, что ему необходимы деньги на частные инвестиции. В настоящее время он рассматривает кредит, но если с кредитом не получится, то ему придется продать небольшую долю. На уточняющий вопрос, в какую сферу он хочет инвестировать, Солонин ответил: «IT, как всегда». «Вероятность низкая, что мы продавать акции будем», – подчеркнул он.

В сентябре «Коммерсантъ» написал, что Солонин и другой сооснователь Qiwi Игорь Ким хотят выйти из бизнеса полностью. Солонин эту информацию опровергал. «Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке. Уверен, что у нас большие перспективы», – подчеркнул он тогда.

Qiwi – это платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ. Крупнейший акционер Qiwi – Сергей Солонин, ему принадлежит 64,6% голосов, банку «Открытие» – 11,4% голосов, Киму – 6,6% голосов, японской компании Mitsui & Co – 5%.

Политика
Новости

Bloomberg узнал о планах США и Китая заключить перемирие в торговой войне

Ведомости
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США и Китай достигли частичного соглашения, которое должно способствовать перемирию в торговой войне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, договоренности, заключенные двумя странами, заложат основу для более широкой сделки. Последнюю лидеры Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут подписать в конце этого года, отметили источники.

В рамках достигнутого соглашения Китай должен будет пойти на некоторые сельскохозяйственные уступки, а США предоставят некоторые льготы по тарифам, рассказали собеседники издания. Это сделка предварительная, она может быть изменена, подчеркивает Bloomberg.

Как пишет Reuters, Белый дом не подтвердил эту информацию.

10 и 11 октября в Вашингтоне проходят переговоры между американской и китайской делегациями. В них участвовали, в частности, министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Китая Лю Хэ. Последний также должен встретиться с президентом Дональдом Трампом. 11 октября американский лидер написал в Twitter: «Хорошие вещи происходят на переговорах с Китаем. Более теплые чувства, чем в последнее время, и это все больше похоже на то, что было в прежние времена. Встречаюсь с вице-премьером [Китая] сегодня. Все хотели бы, чтобы произошло что-нибудь важное!»

Торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 г. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны ранее неоднократно вели переговоры о заключении сделки.

Политика
Новости

Трамп официально объявил кандидата на должность посла в России

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. Салливан станет послом, если его кандидатуру утвердит сенат США.

О том, что Трамп планирует назначить Салливана на эту должность, в августе писала газета The New York Times. Источник The Wall Street Journal 11 октября говорил, что Москва дала предварительное согласие на его назначение.

Джон Салливан занимает пост заместителя госсекретаря с мая 2017 г. C 1 по 26 апреля 2018 г. он был исполняющим обязанности госсекретаря. Ранее он был практикующим юристом.

Предыдущим послом США в России был Джон Хантсман. Он занимал должность с 2017 г., в августе подал в отставку и покинул Россию в начале октября этого года.

Недвижимость
Новости

Кинотеатр «Соловей» в Москве закроется 15 ноября

Ведомости
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Кинотеатр «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября. Об этом ТАСС сообщили в кассах кинотеатра. «После [15 ноября] сеансов нет, мы закрываемся. <...> Мы еще пока здесь, на перспективу [о переезде кинотеатра] ничего не известно», – сказал собеседник агентства.

Как пишет ТАСС, другие телефоны администрации здания оказались недоступны. По одному из них ответила охрана. Она сообщила, что администрация не работает до понедельника, 14 октября.

О том, что кинотеатр может быть закрыт 15 ноября, сообщил 10 октября «Коммерсантъ FM».

Киноцентр был построен в 1989 г., в нем 24 зала. О том, что он может быть снесен, «Ведомости» сообщили в ноябре 2018 г. АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м.

В Москве проходили акции протеста против сноса кинотеатра. Министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться. В конце декабря он рассказал, что обсуждал эту тему с мэром Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. «Дело в том, – добавил министр, – что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина».

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей»

Технологии
Новости

Forbes ответил на заявление «Сафмара» о «коррумпированной журналистике»

Ведомости
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Forbes прокомментировал заявление группы «Сафмар», в котором материал издания назван «образцом коррумпированной журналистики». Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман отметил, что данные из этого материала можно подтвердить в открытых источниках.

«Хочу сказать, что группе «Сафмар» была дана возможность представить свою развернутую позицию в официальном комментарии, от чего пресс-служба отказалась. Мы считаем такое поведение неприемлемым, а слова, высказанные в адрес топ-менеджмента и журналистов издания, получат правовую оценку нашими юристами. Мы также оставляем за собой право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации», – заявил Озман.

Forbes 11 сентября со ссылкой на источники сообщил, что общий долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, составляет около 1 трлн руб. ($15 млрд). Среди крупнейших кредиторов издание назвало Сбербанк и банк «Траст». По информации источников Forbes, Сбербанку семья Гуцериевых задолжала $5 млрд (325 млрд руб.), банку «Траст» Шишханов должен 320 млрд руб. Ранее, 7 октября, Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Гуцериева кредит на $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. Долг НПЗ перед Сбербанком составляет более 170 млрд руб., писал РБК. Помимо этого «Русснефть», подконтрольная Гуцериевым, должна ВТБ 77 млрд руб. Компании бизнесмена задолжали еще нескольким банкам, однако сумма каждого из этих кредитов не превышает 10 млрд руб. Источник в окружении Гуцериева рассказал Forbes, что долг Афипского НПЗ бизнесмен за собой не признает. «Сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб. — 970 млрд руб.», – писало издание.

После этого группа «Сафмар» распространила заявление о том, что материал Forbes – это откровенная ложь и дискредитация. «Ни одна из цифр, приведенных в статье, не соответствует действительности», – говорится в сообщении. Руководство издания выступает в качестве образчика коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики, считает «Сафмар».

Михаил Гуцериев – председатель совета директоров группы «Сафмар» и НК «Русснефть». За три последние года долги структур семьи выросли почти вдвое, их объем может составлять 1% от активов всей банковской системы, отмечает издание. В 2018 г. семья Гуцериевых (Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянники Билан Ужахов и Микаил Шишханов) заняла первую строчку богатейших семей России по версии Forbes. Суммарно состояние членов семьи издание оценило в $5,97 млрд.

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