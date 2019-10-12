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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с РБК заявил, что власти США, решив судиться с компаниями Павла Дурова, сделали ему «сногсшибательный подарок». По его мнению, американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) никак не сможет помешать выпуску криптовалюты Gram, а благодаря распространению информации об исках о ней узнает больше потенциальных инвесторов.

Накануне SEC сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты, хотя были обязаны это сделать, указывает регулятор. В частности, команда Telegram, по данным SEC, не предоставила инвесторам достаточно информации о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска. Иск комиссии грозит Telegram полным запретом выпуска криптовалюты, штрафами и прочими санкциями.

По мнению Мариничева, SEC попробует предъявить Telegram «значительные по сумме» претензии, чтобы напугать инвесторов второй волны. Однако контролировать выпуск криптовалюты комиссия не сможет, уверен интернет-омбудсмен.

При этом действия SEC имеют признаки «эффекта Стрейзанд» (когда попытка ограничить информацию о чем-либо приводит к тому, что темой начинает интересоваться еще больше людей) и позволят узнать о Gram даже «американским домохозяйкам», добавил Мариничев. Поэтому, какой бы штраф не назначила комиссия, он будет значительно меньше, чем маркетинговый бюджет, который понадобился бы на такой pr-эффект, заключил он.

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