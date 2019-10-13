The Bell: Дуров может отложить запуск блокчейн-платформы из-за решения США
Спустя сутки после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) временно заблокировала выпуск криптовалюты от Telegram, команда Павла Дурова отправила письмо инвесторам, сообщает издание The Bell со ссылкой на документ. В письме говорится, что Telegram последние полтора года пытался наладить связь с представителями SEC и теперь разочарован решением комиссии улаживать вопросы через суд.
Сейчас компания анализирует варианты выхода из сложившейся ситуации, отмечается в письме. В частности, рассматривается вариант переноса на более поздний срок запуска блокчейн-платформы TON. По плану она должна заработать до 31 октября. В противном случае Telegram обещал вернуть инвесторам вложенные ими $1,7 млрд.
«Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эту проблему, и надеемся предоставить новую информацию в течение следующей недели», – приводит The Bell цитату из письма.
Накануне SEC сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.