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The Bell: Дуров может отложить запуск блокчейн-платформы из-за решения США

Ведомости
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Спустя сутки после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) временно заблокировала выпуск криптовалюты от Telegram, команда Павла Дурова отправила письмо инвесторам, сообщает издание The Bell со ссылкой на документ. В письме говорится, что Telegram последние полтора года пытался наладить связь с представителями SEC и теперь разочарован решением комиссии улаживать вопросы через суд.

Сейчас компания анализирует варианты выхода из сложившейся ситуации, отмечается в письме. В частности, рассматривается вариант переноса на более поздний срок запуска блокчейн-платформы TON. По плану она должна заработать до 31 октября. В противном случае Telegram обещал вернуть инвесторам вложенные ими $1,7 млрд.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эту проблему, и надеемся предоставить новую информацию в течение следующей недели», – приводит The Bell цитату из письма.

Накануне SEC сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

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Адвокат опроверг возбуждение дела против экс-губернатора Челябинской области

Ведомости
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Адвокат экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев не знает о возбуждении уголовного дела в отношении его клиента, об этом он сообщил «Ведомостям». В пятницу адвокат Игорь Трунов, который ранее представлял интересы другого экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, заявил, что против Дубровского возбуждено уголовное дело.

«Мы были крайне удивлены, что какой-то адвокат, который к нам не имеет никакого отношения, дает комментарии. Я представляю и представлял ранее интересы Дубровского. До самого Трунова мы не дозвонились, но он уже "Рен-ТВ" сказал, что не является адвокатом Дубровского», — сказал Курмаев «Ведомостям». Он не исключает, что произошла путаница со стороны ТАСС, который первым дал эту новость: «Трунов говорил, что он в процессе своего адвокатского расследования натолкнулся на дело, возбужденное ФАС в отношении Дубровского. Здесь он не совсем корректно выразился, потому что дело антимонопольным органом возбуждалось в отношении нескольких коммерсантов, и действительно в нем фигурирует фамилия Дубровского. Мы в Арбитражном суде оспариваем решение антимонопольного органа. Но ФАС уголовные дела не возбуждает. ТАСС возможно неправильно понял его слова».

Курмаев говорит, что ни о каком уголовном деле ни адвокаты Дубровского, ни сам экс-губернатор не слышали: «Нас никто не вызывал для дачи пояснений. Если уголовное дело возбуждается, то человек об этом уведомляется. Мой клиент ни о чем таком не был уведомлен. Он не скрывается, я с ним на прошлой неделе встречался в Москве».

Трунов в пятницу сообщил, что следственный департамент МВД возбудил дело по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ) в отношении Дубровского. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд руб., сказал Трунов ТАСС. Период деяний, инкриминируемых Дубровскому, относится к 2016–2018 гг.

Дубровский покинул пост губернатора весной 2019 г., написав заявление по собственному желанию. Вместо него врио был назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, в сентябре его избрали главой Челябинской области.

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Путин рассказал о гонке вооружений после выхода США из договора о ПРО

Ведомости
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Выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО) в 2002 г. так или иначе привел к началу определенной гонки вооружений, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya. По его мнению, Вашингтон так поступил в попытке обеспечить себе явные стратегические преимущества.  

Россия же в ответ начала работать над ударными комплексами, способными преодолеть любую систему ПРО, продолжил президент. «К сожалению, все это привело так или иначе к определенной гонке вооружений. Это уже состоявшийся факт. К сожалению, это так», — сказал Путин.

Президент отметил, что понимает озабоченности США, из-за которых страна вышла из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). «Я с пониманием отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружения, а Россия и США сами себя ограничили в этом», — пояснил он. Однако, по мнению Путина, разрушать договор не стоило, так как были и другие способы выхода из сложившейся ситуации. 

В случае повторения «холодной войны» Россия пострадает в наименьшей степени, добавил президент. У страны уже есть перспективные виды вооружений, которых в мире пока нет ни у кого, поэтому гонка вооружений не сулит Москве больших бюджетных расходов. 

Новое оружие, которое показал Путин

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МИД назвал США главным неплательщиком взносов в ООН

Ведомости
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Более 50 государств – членов ООН по состоянию на 9 октября все еще не выплатили взносы за текущий год, проинформировало Министерство иностранных дел России. Из-за этого организация уже сейчас вынуждена экономить, а с ноября у нее могут возникнуть трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов за коммунальные услуги, отмечает ведомство.

Главным неплательщиком взносов являются США, долг которых перед ООН уже превысил $1 млрд, говорится в сообщении МИДа. По версии ведомства, Вашингтон таким образом пытается подорвать работу организации. Россия же относится к числу добросовестных плательщиков, добавило министерство.

Сейчас ООН вынуждена принимать меры жесткой экономии, отметил МИД. Так, например, организация начиная с середины октября будет проводить не более двух заседаний в день и только в дневное время. Тогда как раньше дипломаты нередко заседали вечером и ночью. Кроме того, сократится количество документов, подлежащих переводу на шесть официальных языков, а также будут урезаны расходы на электричество, кондиционирование и охрану помещений.

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Политика
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Несколько человек погибли в Японии из-за сильнейшего за десятилетия тайфуна

Ведомости
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Два человека погибли и девять числятся пропавшими без вести из-за тайфуна «Хагибис», который 12 октября достиг берегов Японии. Как передает телеканал NHK, 50-летний мужчина погиб в окрестностях Токио после того, как порыв ветра перевернул его автомобиль. Второй человек стал жертвой оползня в префектуре Гумма к северу от столицы. Несколько десятков человек получили ранения.

Власти выпустили экстренное предупреждение, распорядившись эвакуировать в обязательном порядке 600 000 человек в 10 префектурах. Еще 7 миллионам жителей по всей стране рекомендовано самостоятельно эвакуироваться в более безопасное место.

Обрушившийся на Японию тайфун, как ожидается, станет самым сильным за последние 62 года. Порывы ветра в эпицентре непогоды достигают 65 км/ч. Метеорологи прогнозируют, что к полудню воскресенья (6.00 мск) в Токио выпадет более полуметра осадков – это сильнейший ливень за последние несколько десятилетий.

Из-за тайфуна организаторы Кубка мира по регби, проходящего в Японии, отменили несколько матчей. Не состоятся встречи между сборными Англии и Франции, а также Новой Зеландии и Италии. Существует также угроза отмены матча между Японией и Шотландией, запланированного на 13 октября.

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Политика
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Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Ведомости
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Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы. «Сегодня я, моя компания и мои сотрудники находятся под сильным давлением [из-за истории с пожертвованиями]. Я сейчас получаю много писем с угрозами», – сказал он в интервью «Открытым медиа». Предприниматель также пожаловался на появление публикаций о его криминальном прошлом. Маслихов назвал эту информацию полным безумием и провокацией.

Минюст на этой неделе включил ФБК Алексея Навального в список иностранных агентов. Одной из причин такого решения стало иностранное финансирование. По данным Минюста, фонд получил около 140 000 руб. от американской компании Star-Doors.Com LLC и испанца Roberto Fabio Monda Cardenas. Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене.

По словам Маслихова, он переводил деньги со своего личного PayPal-аккаунта на аккаунт директора ФБК Ивана Жданова, а до этого использовал для пожертвований карты российских банков. Почему Минюст утверждает, что платеж осуществлялся со счета компании, бизнесмен не понимает.

Маслихов отметил, что не поддерживает лично Навального, но ему нравятся расследования, которые делает ФБК. «Я являюсь однозначным противником коррупции. Меня не устраивает ситуация с коррупцией в России, и я спонсировал Фонд борьбы с коррупцией», – поделился предприниматель. На вопрос, будет ли он дальше жертвовать деньги ФБК, Маслихов ответил утвердительно.

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Политика
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Германия ограничила экспорт вооружений в Турцию из-за операции в Сирии

Ведомости
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Правительство Германии решило ограничить поставки вооружений Турции из-за военной операции в Сирии, сообщил изданию Bild министр иностранных дел страны Хайко Маас. По его словам, немецкое правительство временно не будет выдавать разрешения на новые поставки Анкаре продукции оборонного комплекса.

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Турецкое вторжение в Сирию вызвало осуждение у европейских стран и Ирана, Россия занимает более осторожную позицию и не критикует открыто действия Турции. Однако в субботу президент Владимир Путин заявил, что силы, которые находятся в Сирии нелегитимно, должны покинуть страну.

Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.

Политика
Новости

Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

Ведомости
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Российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В настоящее время этот вопрос никак не обсуждается», – сказал он «РИА Новости».

Тему возможного возвращения смертной казни в России начали поднимать после убийства девятилетней девочки в Саратове. Например, Госдума на своей странице во «В контакте» запустила опрос, который показал, что подавляющее большинство (80% на момент публикации) считает необходимым вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.

Девятилетняя девочка в Саратове утром 9 октября ушла в школу и пропала. Сотни местных жителей, волонтеров и спасателей искали ее большее суток, вечером 10 октября тело ребенка было найдено в заброшенном гараже.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний местный житель, он признался в преступлении. Мужчина рассказал, что убил ребенка из-за опасений быть уличенным в присвоении чужого гаража.

Политика
Новости

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове

Ведомости
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Мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове, на время следствия отправили в СИЗО, говорится на сайте Следственного комитета России (СКР). Накануне сообщалось, что задержанный дал признательные показания.

В Саратове в среду, 9 октября, начались поиски девятилетней девочки. По словам родителей, она ушла в школу в среду утром и пропала. Больше суток ребенка искали сотни местных жителей, волонтеры и спасатели, вечером 10 октября девочка была найдена мертвой в заброшенном гараже. Практически сразу стало известно о задержании подозреваемого: им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за изнасилование и разбой.

На следующий день СКР опубликовал видеозапись с допроса подозреваемого, на которой тот признает вину и говорит, что раскаивается в том, что сделал. Мужчина рассказал, что несколько месяцев назад приметил заброшенный гараж, сменил на нем замки и присвоил помещение себе. Утром 9 октября девочка, проходя мимо, спросила у него, его ли это гараж. Подозреваемый утверждает, что испугался разоблачения и убил ребенка.

В Саратове в ночь на 11 октября прошел стихийный митинг. Сотни человек вышли на улицы и потребовали, чтобы правоохранительные органы выдали им подозреваемого в убийстве девочки.

Технологии
Новости

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости
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Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с РБК заявил, что власти США, решив судиться с компаниями Павла Дурова, сделали ему «сногсшибательный подарок». По его мнению, американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) никак не сможет помешать выпуску криптовалюты Gram, а благодаря распространению информации об исках о ней узнает больше потенциальных инвесторов.

Накануне SEC сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC. Иск комиссии грозит Telegram полным запретом выпуска криптовалюты, штрафами и прочими санкциями.

По мнению Мариничева, SEC попробует предъявить Telegram «значительные по сумме» претензии, чтобы напугать инвесторов второй волны. Однако контролировать выпуск криптовалюты комиссия не сможет, уверен интернет-омбудсмен.

При этом действия SEC имеют признаки «эффекта Стрейзанд» (когда попытка ограничить информацию о чем-либо приводит к тому, что темой начинает интересоваться еще больше людей) и позволят узнать о Gram даже «американским домохозяйкам», добавил Мариничев. Поэтому, какой бы штраф не назначила комиссия, он будет значительно меньше, чем маркетинговый бюджет, который понадобился бы на такой pr-эффект, заключил он.

Кто разбогател на криптовалюте

Политика
Новости

Суд арестовал имущество бывших сотрудников НПО им. Лавочкина

Ведомости
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Суд арестовал имущество бывших сотрудников НПО им. Лавочкина Сергея Лешемевского и Екатерины Аверьяновой, а также председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя московского главка Следственного комитета. По его словам, арест наложен на имущество обвиняемых стоимостью около 400 млн руб.

Лемешевский, занимавший должность гендиректора НПО им. Лавочкина, и экс-руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Аверьянова были задержаны в конце июля. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Третьим фигурантом дела стал Третьяков.

По версии следствия, Лемешевский по совету Аверьяновой заключил договоры с адвокатским бюро «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг для НПО. Однако услуги эти, по данным следствия, оказывались не сотрудниками адвокатского бюро, а штатными юристами предприятия. При этом, как говорится в материалах уголовного дела, уплаченные в рамках соглашений с адвокатским бюро деньги включались предприятием в себестоимость своей продукции. Таким образом, юридические услуги фактически оплачивались за счет бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказов.

НПО им. Лавочкина является ведущим разработчиком лунной программы России, которая начнется с 2021 г., а также партнером европейских предприятий по проекту освоения Марса «Экзомарс» (2020 г.), в рамках которого «Роскосмос» разрабатывает посадочный модуль.

Политика
Новости

Путин пообещал вывести из Сирии войска, если власти страны попросят об этом

Ведомости
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Все иностранные силы, находящиеся в Сирии нелегитимно, должны покинуть ее территорию, заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия тоже поступит так, если руководство страны скажет, что не нуждается в присутствии российских военных. Об этом президент заявил в интервью RT, Arabik Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию.

Путин отметил, что вопрос об иностранном присутствии в Сирии сейчас обсуждается со всеми партнерами России, в том числе с Ираном и Турцией. «Я говорю открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия», – подчеркнул президент. Он добавил, что территориальная целостность Сирии должна быть полностью восстановлена.

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Турецкое вторжение в Сирию вызвало осуждение у европейских стран и Ирана, Россия занимает более осторожную позицию и не критикует открыто действия Турции. Власти США заявили, что не будут предоставлять туркам военную помощь в ходе этой операции, но не будут и противостоять вторжению.

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