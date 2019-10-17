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Google сняла с продажи первую камеру с искусственным интеллектом

Google сняла с продажи и прекратила официальную поддержку Clips – своей первой камеры с искусственным интеллектом, сообщает The Verge. Устройство стоимостью $249 было представлено в 2017 г. Презентация была многообещающей, однако на деле оказалось, что камера не так хорошо справляется со своей задачей, отмечает издание.

Google позиционировала Clips как устройство, которое самостоятельно, с помощью искусственного интеллекта, отслеживает происходящее и записывает то, что ему покажется интересным, учитывая при этом освещение, ракурс и запоминая лица людей. Компания считала, что девайс будет интересен тем, кто хочет получить «живые» кадры, но не может много времени тратить на съемку. Также Google предлагала попробовать Clips родителям, которые хотят запечатлеть интересные моменты из жизни детей.

Однако, по словам корреспондента The Verge, который протестировал «умную» камеру от Google, за две недели устройство не сняло ничего действительно интересного. Другой сотрудник издания сказал, что смог отобрать всего около дюжины достойных видео из 500 снятых Clips. По его мнению, это не тот результат, которого ожидаешь от камеры за $249.

В результате устройство не получило широкого распространения, отмечает The Verge. Поэтому решение Google снять Clips с продажи выглядит вполне логичным.