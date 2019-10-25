Новости
Технологии
Новости

Доходы «Яндекса» растут быстрее прогнозов компании

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Консолидированная выручка «Яндекса» в III квартале 2019 г. выросла по сравнению с тем же периодом 2018 г. на 38% до 45 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – на 29% до 13,9 млрд руб., сообщила компания.

Медленнее всего растет основной бизнес «Яндекса» – размещение рекламы. Эти доходы увеличилось на 21% до 31,2 млрд руб.

При этом доля «Яндекса» на рынке поисковых запросов (именно в результатах поиска компания размещает основную часть рекламы) выросла, по собственным данным, с 55,9% до 56,6%.

Компания наращивает долю нерекламной выручки, на нее уже приходится почти треть доходов «Яндекса». В частности, выручка сегмента такси в III квартале выросла на 89% до 9,7 млрд руб., медиасервисы («Кинопоиск», «Музыка» и пр.) заработали почти 1 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Компания вновь улучшила прогноз по росту выручки в этом году. По итогам II квартала она подняла прогноз до 33–36%, теперь – до 36–38%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Bloomberg: дипломаты ЕС договорились о переносе срока Brexit

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Дипломаты всех 27 стран Евросоюза согласились на перенос сроков Brexit, но решение по поводу того, на какой срок можно перенести дату выхода Великобритании из ЕС, пока отложили. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, в ЕС хотели бы сначала получить больше ясности по позиции Лондона. Решение о новых сроках Brexit может быть принято до 29 октября включительно.

Европейские дипломаты встретились после того, как британский премьер Борис Джонсон сообщил, что хочет провести досрочные выборы 12 декабря. Джонсон и ранее призывал к досрочным выборам, но не получил поддержки оппозиции. Лейбористская партия отказалась поддержать их проведение до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании продление сроков Brexit.

Палата общин британского парламента 22 октября во втором чтении одобрила проект соглашения о Brexit, достигнутого Джонсоном на прошлой неделе в Брюсселе. Однако парламентарии отклонили график ускоренного выхода из ЕС – на рассмотрение законопроекта им давалось всего три дня. Таким образом, страна вряд ли бы успела покинуть блок с соглашением к крайнему сроку 31 октября. Ожидается, что ЕС перенесет Brexit еще на три месяца до 31 января с возможностью более раннего выхода Великобритании из блока, если британский парламент одобрит соглашение раньше.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Экономика
Новости

Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Белоруссия больше не ведет переговоры с Россией о выдаче госкредита на $600 млн. Об этом журналистам сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, передает «Белта».

Он подчеркнул, что Белоруссия обеспечена источниками финансирования в 2019 г. и есть понимание по источникам на 2020 г. Минск рассчитывает до конца года получить китайский кредит в 3,5 млрд юаней, что эквивалентно примерно $500 млн. «Ожидаем решения со стороны Банка Китая, со своей стороны готовим документы для внутригосударственных процедур», – добавил Ермолович.

В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией. В апреле первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия кредит предоставит. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг его сообщение и заявил, что вопрос еще в проработке. Позже Силуанов сказал, что кредит Минску возможен после того, как страны примут решение о дальнейшей интеграции во исполнение Союзного договора.

В июле замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец заявил, что вопрос предоставления российского кредита откладывается, поэтому белорусские власти нашли альтернативный вариант с китайскими кредиторами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Музыкант Сергей Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом. «Плохо рулевое управление отлажено. Дизайн не очень. Но ездить больше не на чем», – сказал Шнуров журналистам в кулуарах общественного совета при комитете по культуре Госдумы, сообщает корреспондент «Ведомостей». На сегодняшнем заседании члены общественного совета и эксперты обсуждают проблемы издательского бизнеса и книготорговли, формы продвижения литературы.

Совет работает с начала 2019 г. Он создавался для налаживания контакта между государством и культурной сферой. «Этот совет, я считаю, должен обсуждать такие резонансные, общественные вопросы, связанные, конечно, с гуманитарной повесткой в самом широком свойстве», – говорила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

В его состав вошли, в частности, музыкант Андрей Макаревич, актеры Владимир Машков, Евгений Миронов и Сергей Безруков, президент международного Дома музыки Владимир Спиваков, гендиректор Большого театра Владимир Урин. В феврале стало известно, что к совету также присоединились Сергей Шнуров и митрополит Тихон Шевкунов, известный как духовник президента Владимира Путина.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Коллекторская служба признала хищение сотрудником данных Сбербанка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт кражи своим сотрудником персональных данных клиентов одного из российских банков, говорится в сообщении агентства. Представитель НСВ в беседе с ТАСС уточнил, что этот сотрудник будет уволен.

В сообщении агентства подчеркивается, что данные не попали в открытый доступ. О какой кредитной организации идет речь, в сообщении не уточняется. Но ранее МВД сообщило, что задержало подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ, уточняло ведомство. Имени и фамилии подозреваемого МВД не раскрывало. По данным следствия, мужчина – уроженец Волгограда, в интернете он действовал под псевдонимом «Антон 2131».

Сбербанк сообщил, что в связи с нарушением условий договора и утратой доверия расторгнет договор с НСВ. В НСВ обещали усилить меры безопасности и провести аудит процессов и мер по защите информации клиентов. «В отношении сотрудника компания предпримет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства», – подчеркнула пресс-служба коллекторского агентства.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства. Решение было принято 23 октября.

Маркус была признана банкротом решением Арбитражного суда Москвы от 25 мая 2017 г. Конкурсным управляющим был назначен Юрий Рожков – он ищет активы Маркус для их продажи и погашения ее долга в России. В августе того же года Маркус приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за хищение более 113,5 млрд руб. из Внешпромбанка. Такую же сумму она должна кредитной организации.

В решении суда речь идет о квартире, которую Маркус приобрела в жилом комплексе Albert Court Property рядом с Гайд-парком в 2000 г. Позже она была продана за примерно $5 млн независимому покупателю, знает представитель А1 (представляет интересы конкурсного управляющего Внешпромбанка – Агентства по страхованию вкладов): деньги от продажи недвижимости были перечислены на счета структур Маркус в США, где они были арестованы.

По российскому законодательству конкурсный управляющий получает права на имущество, формирующее конкурсную массу должника (из нее выплачиваются деньги кредиторам), установил суд в Нью-Йорке. Передача активов Маркус управляющему должна завершиться в течение 14 дней, но для вывода денег из американской юрисдикции потребуется дополнительное судебное решение, говорится в постановлении.

Представитель АСВ в беседе с РБК назвал решение суда «прецедентным» в практике агентства, которое занимается банкротством многих банков, у которых ЦБ отозвал лицензии. АСВ в том числе занимается банкротством Внешпромбанка, лишившегося лицензии в 2016 г.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 25% за три дня

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 10.40 мск подорожали до 46,2 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи. По сравнению с закрытием четверга их цена выросла на 6%. Цена привилегированных акций компании увеличилась на 2,3% до 40,4 руб. за штуку.

Аномальный рост стоимости обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» начался 23 октября: за три дня котировки выросли на 25,8%. Капитализация компании за этот срок выросла с 1,61 трлн до 1,96 трлн руб.

В начале сентября бумаги «Сургутнефтегаза» также резко подорожали. Тогда причиной стало решение компании зарегистрировать дочернее ООО «Рион», которое будет заниматься вложением в ценные бумаги.

Второй за два месяца резкий скачок стоимости акций компании эксперты объяснить пока затрудняются. По их словам, рынок полон слухов, в частности о том, что «Сургутнефтегаз» может начать инвестировать или платить более высокие дивиденды. Сама компания отказывается комментировать резкий рост котировок.

Ситуационный центр Банка России на постоянной основе анализирует текущее состояние биржевых торгов по всему рынку и его отдельным инструментам на предмет выявления торговой активности устойчивых групп контрагентов и недобросовестных схем совершения операций, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ в ответ на вопрос, отслеживает ли регулятор ситуацию с аномальным ростом акций компании.

Бизнес
Новости

«Сухой» договорился о продаже 40 лайнеров SSJ100 лоукостеру из Норвегии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle заключил с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам сделки, и источник, знакомый с условиями меморандума.

Поставка будет осуществляться в два этапа: на первом десять SSJ-100 получит в лизинг аргентинская «дочка» Norwegian Air, затем еще 30 – головная компания. Источники РБК отмечают, что перевозчик просит также дать ему возможность летать по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов (так называемые роялти, их получает «Аэрофлот»). Norwegian Air несколько лет добивается разрешения на полеты по этому маршруту, но пока безуспешно.

Речь идет о рейсах из Европы в Азию – Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины. Этот маршрут – кратчайший из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию. Экономия на парном рейсе (туда-обратно) при его использовании составляет около четырех-пяти часов, или $80 000.

В случае одобрения сделка может быть профинансирована «дочкой» лоукостера – лизинговой компанией Arctic Aviation Assets, рассказал РБК собеседник с российской стороны, знакомый с деталями договоренностей. Каталожная стоимость одного Sukhoi Superjet на 2018 г. составляла $50,5 млн, а цена продажи нового лайнера, как рассказывали источники «Ведомостей», около $30 млн. Таким образом, сумма сделки может составить около $1,2 млрд.

Политика
Новости

РБК: ФСБ сможет отключать связь со странами для борьбы с телефонным терроризмом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) может получить право отключать связь со странами, уличенными в телефонном терроризме, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций, информацию подтвердил представитель аппарата Совета безопасности.

Для проработки вопроса была создана межведомственная рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбе с фродом (мошенничеством). В нее включены представители 12-го Центра ФСБ, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, «Ростелекома», МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» и аналитический центр «Форум».

Разрешить отключать связь со страной, из которой поступают ложные звонки, например с сообщениями о бомбе, предлагается на срок до 180 дней. При этом оператор будет блокировать как голосовую связь, так и передачу данных, рассказал РБК один из участников группы. Он не исключил, что когда проблема не будет «стоять столь остро», норму откорректируют.

Два других участника рабочей группы сказали, что блокировать будут только голосовую связь и смс. Об отключении всего канала связи, по их данным, «никто напрямую не говорил»: «Разве что оператор будет такой «криворукий», что не сможет заблокировать голос без блокировки передачи данных». Законопроект, подготовленный с участием рабочей группы, направлен в ФСБ и Минкомсвязи 18 октября. В нем нет уточнений, какой именно вид трафика должен блокироваться.

Из каких стран чаще всего идут ложные звонки, силовые структуры обычно не сообщают. Но, например, волну звонков о минировании в Москве в ноябре 2018 г. российские силовики связывали с Украиной, говорили источники РБК. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко позже признавал, что украинцы и россияне действительно «развлекаются», оставляя ложные сообщения о минировании объектов друг друга.

Бизнес
Новости

США запретили сделки с заложенными по облигациям PDVSA акциями Citgo

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин США продлил санкции против венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, включая операции с бондами, 50,1% которых гарантированы ее американской «дочкой» Citgo. Ведомство запретило любые сделки с акциями Citgo, заложенными по облигациям PDVSA с погашением в 2020 г., на 90 дней – до 22 января 2020 г.

Это время, по мнению минфина США, венесуэльской госкомпании необходимо потратить на «реструктуризацию или рефинансирование платежей». PDVSA 28 октября должна выплатить $913 млн по бондам, залогом по которым служит доля в Citgo. Но, как писали американские СМИ, высока вероятность, что она не сможет этого сделать: у нее нет таких денег.

В связи с этим PDVSA может объявить дефолт, что дает право ее кредиторам претендовать и на акции американской «дочки». Но теперь, по решению минфина США, держатели облигаций PDVSA не смогут обратить взыскание на заложенные по ним акции Citgo.

Вашингтон ввел санкции в отношении PDVSA в конце января. В результате в США были заблокированы активы компании в США на $7 млрд. США также помогли лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, объявившему себя временным президентом Венесуэлы, фактически получить контроль над Citgo. Минфин США отмечает, что через три месяца может облегчить ограничения по Citgo, если оппозиция Венесуэлы и кредиторы PDVSA придут к соглашению.

Финансы
Новости

Промсвязьбанк создаст спецбюро кредитных историй для военных и силовиков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ), рассказал «Известиям» руководитель департамента стратегии и проектов развития банка Борис Ярышевский. По его словам, необходимость в таком БКИ возникла из-за риска утечки персональных данных. Когда может быть запущено новое бюро, представитель Промсвязьбанка не уточнил.

Спецбюро должно стать частью экосистемы банка. Сейчас кредитная организация разрабатывает наполнение для нее, ведется активная работа по внебанковским сервисам, рассказал Ярышевский. Целевой аудиторией экосистемы он назвал военнослужащих, оборонно-промышленный комплекс, силовые ведомства, а также представителей малого и среднего бизнеса, участвующих в гособоронзаказе.

Промсвязьбанк с 1995 г. принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В декабре 2017 г. ЦБ объявил о санации банка, а в январе 2018 г. стало известно, что на его базе будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Политика
Новости

Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей дынями

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, отвечающий также за вопросы экономического сотрудничества с Россией, подал в отставку, сообщило издание The Japan Times. Причиной увольнения министра стал скандал с подкупом избирателей, пишет издание.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2007 г. предвыборный штаб Сугавары раздавал избирателям подарки – дыни и крабов, которые считаются в Японии деликатесами.

Данные о подкупе избирателей обсуждались на заседании парламентского комитета по бюджету. Сугавара обещал проверить, действительно ли его штаб рассылал такие подарки. Однако после очередной публикации в СМИ министр решил подать в отставку: 24 октября появилась информация о том, что секретарь Сугавары передал пожертвование на похоронах одного из избирателей.

Утром 25 октября после заседания правительства министр объявил, что написал заявление об увольнении. Его пост может занять Хироси Кадзияма.

Новый император Японии взошел на престол

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow