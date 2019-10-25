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Доходы «Яндекса» растут быстрее прогнозов компании

Консолидированная выручка «Яндекса» в III квартале 2019 г. выросла по сравнению с тем же периодом 2018 г. на 38% до 45 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – на 29% до 13,9 млрд руб., сообщила компания.

Медленнее всего растет основной бизнес «Яндекса» – размещение рекламы. Эти доходы увеличилось на 21% до 31,2 млрд руб.

При этом доля «Яндекса» на рынке поисковых запросов (именно в результатах поиска компания размещает основную часть рекламы) выросла, по собственным данным, с 55,9% до 56,6%.

Компания наращивает долю нерекламной выручки, на нее уже приходится почти треть доходов «Яндекса». В частности, выручка сегмента такси в III квартале выросла на 89% до 9,7 млрд руб., медиасервисы («Кинопоиск», «Музыка» и пр.) заработали почти 1 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Компания вновь улучшила прогноз по росту выручки в этом году. По итогам II квартала она подняла прогноз до 33–36%, теперь – до 36–38%.