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В WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групповых чатов

В мессенджере WhatsApp появилась возможность контролировать приглашения в группы. Теперь пользователи смогут выбирать, кто может добавлять их в чаты, говорится в блоге компании. Ранее пользователи могли добавлять друг друга в группы без ограничений.

С новыми настройками приватности пользователи будут отправлять приглашение вступить в группу. Оно будет действовать три дня. Чтобы активировать функцию, нужно перейти в приложении в раздел «Настройки», затем «Аккаунт/Учетная запись "Приватность/Конфиденциальность" и "Группы" и выбрать, кто может добавлять вас в чаты: «Все», «Мои контакты» или «Контакты, кроме...». Пользователи получат возможность более эффективно контролировать количество отправляемых им групповых сообщений, рассказали в компании. Новые настройки будут доступны в ближайшее время при установке последней версии приложения.

WhatsApp принадлежит Facebook. Им пользуются около 1,5 млрд человек.