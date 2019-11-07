Технологии

Новости

«Яндекс» представил робота для доставки товаров и еды

«Яндекс» представил беспилотного робота-доставщика под названием «Яндекс.Ровер». Видео опубликовано на Youtube сервиса «Яндекс.Такси». Как отмечается в сообщении «Яндекса», робот имеет размер чемодана и передвигается по тротуарам со скоростью пешехода. Он может перевозить небольшие пакеты. Название, а также дизайн робот получил в честь лунного вездехода (lunar rover).

В настоящее время проводится тестирование робота на территории кампуса «Яндекса» в Москве. «Перемещаясь по нашей штаб-квартире, робот распознает и безопасно перемещается по ней, обходя пешеходов, животных и любые другие препятствия <...> Мы проводим испытания в различных погодных условиях – как в дневное, так и в темное время суток», – отмечает компания. «Яндекс.Ровер» может достичь точки назначения в полностью автономном режиме, подчеркивает «Яндекс», но сейчас он пока контролируется с помощью удаленного оператора.

В будущем, предполагает компания, робот может автоматизировать доставку товаров и еды, в частности в рамках таких сервисов, как «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Беру». Робот может использоваться на складах компании и в центрах обработки данных, где он будет транспортировать грузы, отмечает «Яндекс».

В начале 2019 г. американский интернет-ритейлер Amazon начал также тестировать беспилотного робота-доставщика. Его название – Scout. Небольшой шестиколесный робот может использоваться для доставки небольших коробок.