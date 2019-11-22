Технологии

Норвежцы вышли из компании – владельца «Вымпелкома»

Ведомости
Ведомости

Норвежский оператор Telenor окончательно вышел из Veon (прежнее название – Vimpelcom Ltd.), материнского холдинга российского «Вымпелкома». Об этом говорится в сообщении Telenor, опубликованном на сайте фондовой биржи Осло.

В нем отмечается, что Telenor продал 157 млн акций Veon за $362 млн. «Транзакция соответствует ранее объявленной стратегии и знаменует собой окончание продажи доли в Veon», – подчеркивается в сообщении.

Telenor уже в течение нескольких лет постепенно выходит из капитала Veon. О намерении продать весь свой пакет норвежский оператор сообщил осенью 2015 г., когда ему принадлежало 33% капитала компании.

В 2016 г. Telenor продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в Veon до 23,7%. В апреле 2017 г. оператор реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%. В сентябре 2017 г. норвежская компания продала 90 млн ADS Veon за $365 млн, снизив долю до 14,7% Veon. В марте этого года Telenor объявил о продаже еще 5,7%.

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