Норвежцы вышли из компании – владельца «Вымпелкома»

В 2016 г. Telenor продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в Veon до 23,7%. В апреле 2017 г. оператор реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%. В сентябре 2017 г. норвежская компания продала 90 млн ADS Veon за $365 млн, снизив долю до 14,7% Veon. В марте этого года Telenor объявил о продаже еще 5,7%.