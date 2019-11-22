В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Особенно пострадали российские, белорусские и украинские пользователи мессенджера. С проблемами столкнулись также пользователи Германии, Нидерландов, Индии, Камбоджи и других стран.
Чаще всего пользователи жалуются на то, что не могут подключиться к мессенджеру или отправить сообщения. Сбой продолжается примерно с 16.00 мск как в мобильной, так и в десктопной версии мессенджера.
На 18.10 мск сбой, согласно данным Downdetector, прекратился.