Технологии

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Ведомости
Ведомости

Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Особенно пострадали российские, белорусские и украинские пользователи мессенджера. С проблемами столкнулись также пользователи Германии, Нидерландов, Индии, Камбоджи и других стран.

Чаще всего пользователи жалуются на то, что не могут подключиться к мессенджеру или отправить сообщения. Сбой продолжается примерно с 16.00 мск как в мобильной, так и в десктопной версии мессенджера.

Причины сбоя неизвестны. В одном из официальных аккаунтов Telegram в Twitter говорится, что компания знает о проблеме и работает над ее устранением. В другом Telegram в ответ на одну из жалоб пользователей сообщил, что переносит свои серверы «на секретную лунную базу».

На 18.10 мск сбой, согласно данным Downdetector, прекратился.

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