Instagram начал запрашивать возраст при регистрации новых пользователей

Возраст пользователей запрашивают и другие соцсети, в том числе Facebook, Snapchat и TikTok. Ранее издание TechCrunch обратило внимание, что Instagram не делает этого, и предположило, что соцсеть таким образом уклоняется от соблюдения закона США о защите конфиденциальности детей в интернете. Он запрещает онлайн-сервисам собирать персональную информацию о детях младше 13 лет без согласия их родителей.