Instagram начал запрашивать возраст при регистрации новых пользователей
Социальная сеть Instagram начала запрашивать дату рождения при регистрации новых пользователей, сообщается на ее сайте. Правила Instagram в большинстве стран предусматривают, что создавать аккаунт могут только достигшие 13 лет люди.
Информация о дате рождения не будет доступна другим пользователям. Она необходима, чтобы предотвратить регистрацию в соцсети маленьких детей и обеспечить безопасность молодежи, пояснили в Instagram.
Возраст пользователей запрашивают и другие соцсети, в том числе Facebook, Snapchat и TikTok. Ранее издание TechCrunch обратило внимание, что Instagram не делает этого, и предположило, что соцсеть таким образом уклоняется от соблюдения закона США о защите конфиденциальности детей в интернете. Он запрещает онлайн-сервисам собирать персональную информацию о детях младше 13 лет без согласия их родителей.